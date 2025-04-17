اعتقالات خلال مداهمات الاحتلال في الضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات -PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عددا من المواطنين خلال مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية .

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب شرق طوباس بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت في عدة أحياء، وباشرت حملة دهم للعديد من المنازل، وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت ستة مواطنين، أحدهم مسن، للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم للاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال -صباحا- بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت الشقيقين علاء ومحمد أبو الرب بعد مداهمة منزلهما.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في منطقتي رفيديا والمخفية غربي المدينة، وفتشتها وعاثت خرابا بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ربيع رائد زيدان خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشيخ وجيه حسين أبو حديد بعد مداهمة منزله بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل جنوب الضفة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة الدوحة جنوب بيت لحم، وعاثت فيها خرابا.