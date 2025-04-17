اعتقالات خلال مداهمات الاحتلال في الضفة
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب شرق طوباس بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت في عدة أحياء، وباشرت حملة دهم للعديد من المنازل، وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت ستة مواطنين، أحدهم مسن، للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم للاحتلال.
واقتحمت قوات الاحتلال -صباحا- بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت الشقيقين علاء ومحمد أبو الرب بعد مداهمة منزلهما.
واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في منطقتي رفيديا والمخفية غربي المدينة، وفتشتها وعاثت خرابا بمحتوياتها.
واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ربيع رائد زيدان خلال اقتحامها مدينة طولكرم.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشيخ وجيه حسين أبو حديد بعد مداهمة منزله بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل جنوب الضفة.
وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة الدوحة جنوب بيت لحم، وعاثت فيها خرابا.
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