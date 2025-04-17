  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اعتقالات خلال مداهمات الاحتلال في الضفة

اعتقالات خلال مداهمات الاحتلال في الضفة

2025-04-17 03:09:46
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات -PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عددا من المواطنين خلال مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية .

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب شرق طوباس بعدد كبير من الآليات العسكرية، وانتشرت في عدة أحياء، وباشرت حملة دهم للعديد من المنازل، وفتشتها وعاثت فيها خرابا، واعتقلت ستة مواطنين، أحدهم مسن، للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم للاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال -صباحا- بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت الشقيقين علاء ومحمد أبو الرب بعد مداهمة منزلهما.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في منطقتي رفيديا والمخفية غربي المدينة، وفتشتها وعاثت خرابا بمحتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب ربيع رائد زيدان خلال اقتحامها مدينة طولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر الشيخ وجيه حسين أبو حديد بعد مداهمة منزله بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل جنوب الضفة.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة الدوحة جنوب بيت لحم، وعاثت فيها خرابا.

MENAFN17042025000205011050ID1109440422

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث