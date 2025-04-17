برجيل القابضة تتعاون مع بايج الأمريكية لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص السرطان

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت برجيل القابضة، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع بايج، الشركة الأمريكية الرائدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، خلال أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية بحضور الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز الوصول إلى تشخيصات متقدمة للسرطان من خلال نشر حلول بايج المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر شبكة برجيل للرعاية الصحية، ومعالجة النقص العالمي في خبراء علم الأمراض وتسريع الوصول إلى تشخيصات سريعة وموثوقة للسرطان، لا سيما في المجتمعات المحرومة والأسواق الناشئة.

وطوّرت بايج مجموعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تدعم اتخاذ القرارات التشخيصية في مجال علم أمراض السرطان، ويُعدّ جهاز بايج للكشف عن البروستاتا، أحد المكونات الرئيسية لهذه المجموعة، وهو أول خوارزمية ذكاء اصطناعي معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تعمل عن طريق الكشف عن سرطان البروستاتا في خزعات الإبرة.

وبفضل هذه الشراكة، ستصبح برجيل القابضة من أوائل الشركات في المنطقة التي تُقدّم هذه الأدوات التشخيصية المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، مما يُعزّز التزامها بتقديم رعاية صحية سريعة وسهلة المنال لمرضى السرطان، كما صُمّمت حلول بايج لتعزيز قدرات خبراء علم الأمراض، وتبسيط سير العمل، وتعزيز ثقة التشخيص، مما يُؤدي في النهاية إلى نتائج أفضل للمرضى، وتُمثّل هذه الشراكة خطوةً هامةً نحو تعميم الرعاية المُتقدّمة، وضمان وصول حتى أكثر التقنيات تطوّرًا إلى المرضى الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة: "يمثل تعاوننا مع بايج خطوةً ثوريةً في تقديم تشخيصات السرطان عبر شبكتنا، ومن خلال دمج الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي في خدماتنا لعلم الأمراض، نهدف إلى تعزيز سرعة ودقة تشخيص السرطان، مما يتيح اتخاذ قرارات علاجية أكثر فعالية، كما تعكس هذه الشراكة رسالتنا في تقديم رعاية عالمية المستوى قائمة على التكنولوجيا في الأسواق الناشئة".

وحققت بايج العديد من الإنجازات التنظيمية في مجال الذكاء الاصطناعي لعلم الأمراض، بما في ذلك اعتماد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لأجهزة بايج للكشف عن السرطان الشامل، وبايج للكشف عن العقد الليمفاوية في الثدي، وبايج للكشف عن البروستاتا. وستنشر برجيل القابضة تطبيقات الذكاء الاصطناعي هذه إلى جانب بايج أومني سكرين، الذي يفحص في آنٍ واحد أكثر من 1600 مؤشر حيوي جزيئي لدعم التشخيص الشامل للسرطان وتوفير علاج أكثر تخصيصًا.

قال بيتر هاميلتون، المدير العام لقسم التشخيص في شركة بايج: "إن التزام برجيل القابضة بالابتكار والرعاية الصحية المنصفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجعلها حليفًا قويًا في مساعدتنا على سد فجوات التشخيص وتوفير فوائد تقنية الذكاء الاصطناعي لدينا لعدد أكبر من المرضى بشكل أسرع، وتساعد هذه الشراكة في تحقيق مهمتنا المتمثلة في جعل تشخيصات السرطان من الجيل التالي متاحة عالميًا، وتتماشى مع رؤيتنا لتوحيد الوصول إلى أحدث التشخيصات على نطاق عالمي".

تمثل هذه الشراكة إنجازًا رئيسيًا في ترسيخ مكانة برجيل القابضة كمركز إقليمي لعلم الأمراض المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية توسيع نطاق هذه التقنية التحويلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.