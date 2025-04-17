فيكتراميند تستعرض أول منصة موحدة لإدارة تجربة المريض في الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Bayan) استعرضت شركة "فيكتراميند" vectramind ، المتخصصة في قطاع تكنولوجيا إشراك المرضى بدبي، خلال مشاركتها في "أسبوع أبوظبي العالمي للصحة 2025"، منصتها الذكية "فيرست باس"، التي تُعد أول منصة موحدة من نوعها في الشرق الأوسط تُعنى بإدارة تجربة المريض، حيث سلطت الضوء على ما حققته من تقدم تقني في تطوير هذه المنظومة المتكاملة لتعزيز جودة الرعاية الصحية.

وتهدف المنصة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية عبر تقنيات متقدمة تسهم في تحسين تجربة المريض وتسهيل رحلته داخل المنشآت الطبية، من خلال وحدات مترابطة تُعزز الكفاءة التشغيلية وتدعم سلاسة الإجراءات.

وجاءت المشاركة انطلاقًا من إدراك الشركة للفرص الواعدة التي تتيحها الاستثمارات المتزايدة في قطاع الرعاية الصحية في العاصمة أبوظبي، ما يجعل السوق المحلي بيئة إستراتيجية للنمو والتوسع.

وشكّلت التحالفات القائمة مع عدد من المستشفيات والعيادات دعامة أساسية في تمكين المنصة من التمركز في السوق، في ظل تصاعد وعي العملاء بقيمة الحلول التي تقدمها "فيرست باس" في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة.

وتعتمد المنصة على الذكاء الاصطناعي في إدارة صفوف الانتظار داخل المؤسسات الصحية، حيث توفر تجربة متكاملة تسهم في تقليل زمن الانتظار وتحسين استغلال الموارد، بما ينعكس إيجابًا على رضا المرضى وفعالية الأداء الطبي.

وشهد جناح الشركة تقديم عرض تفاعلي متقدم ، تمثل في كشك إلكتروني ذكي يُجسّد رحلة المريض بشكل واقعي، ويتيح للزوار التفاعل مع المنصة واختبار قدراتها في تحسين تدفق المرضى وتسهيل الإجراءات، فضلًا عن دعم مقدمي الرعاية في إدارة الموارد البشرية واللوجستية بكفاءة أعلى.