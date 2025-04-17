رينو تطرح نسخة بمحدد سرعة من سيارتها كليو للسائقين الشباب

MENAFN - Al-Bayan) أطلقت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو حملة جديدة للسلامة المرورية تتضمن طرح نسخة مزودة بمحدد سرعة من سيارتها كليو للسائقين الشباب.

وسيتم طرح السيارة التي أطلقت عليها الشركة اسم "السيارة الآمنة" في السوق الفرنسية فقط في البداية، وتعمل بنظام لإدارة المحرك يجعل سرعتها القصوى 110 كيلومترات في الساعة فقط.

وبمجرد تفعيل نظام إدارة المحرك سيكون السائق قادرا على ضبط محدد السرعة أو مثبت السرعة على ألا تزيد السرعة القصوى عن 110 كيلومترات في الساعة. وبعد اكتساب السائق الشاب الخبرة الكافية بالقيادة يستطيع إعادة ضبط نظام إدارة المحرك لإلغاء محدد السرعة لدى أي من وكلاء رينو.

وبحسب رينو فإن السائقين الأقل من 35 عاما مسؤولون عن حوالي 52% من الحوادث المميتة بسبب تجاوز السرعة في فرنسا، وفقا لنتائج تحليل بيانات رحلات السيارات على الطرق خلال الفترة من 2019 إلى 2023.

ويشير الخبراء إلى دراسات حديثة تكشف عن أن ميل المراهقين للمخاطرة ناتج عن اختلاف في النضج بين منطقتين رئيسيتين في الدماغ.

فمن ناحية توجد منطقة الجهاز الحوفي، الذي يُثير المشاعر ويصل بسرعة إلى مرحلة نشطة للغاية بعد البلوغ، ومن جهة أخرى توجد القشرة الجبهية الأمامية، المسؤولة عن التحكم في الانفعالات، والتي لا تصل إلى مرحلة النضج إلا في وقت لاحق. وتخضع هذه المنطقة الأخيرة لتغييرات كبيرة حتى سن العشرين على الأقل، وفقًا لما نقلته رينو عن الخبراء.

وقالت رينو في بيان لها: "لا يمكننا تغيير أدمغة السائقين الشباب، ولكن يمكننا أن نوفر لهم مركبة تحد من المخاطر".