دراغون فلاي... التوربين الذي قد يُنهي فواتير الكهرباء إلى الأبد

MENAFN - Al-Bayan) استلهم المهندسون من الطبيعة مرة أخرى، وهذه المرة من اليعسوب، تلك الحشرة المعروفة بقدراتها الفائقة على الطيران، فقد أصبح مصدر الإلهام وراء تصميم توربينات رياح مبتكرة تُنتج 1240 كيلوواط/ساعة وتوفر طاقة مجانية لمدة 20 عامًا، مما يبشر بعصر جديد من الطاقة المتجددة.

تصميم مستوحى من أجنحة اليعسوب

ابتكر المهندس المعماري الشهير رينزو بيانو، بالتعاون مع شركة ENEL Green Power، توربين "دراغون فلاي" بتصميم فريد يختلف عن التوربينات التقليدية ذات الشفرات الثلاث، يعتمد التوربين الجديد على شفرتين مع لوحين من الزجاج الشبكي الشفاف، ما يتيح له الاندماج بانسيابية مع البيئة المحيطة دون الحاجة إلى الحركة التقليدية، وفقا لـ ecoportal.

مواد خفيفة وكفاءة عالية

صُنع التوربين من مواد خفيفة مثل البولي كربونات والكربون، مما يمكنه من العمل بكفاءة حتى عند سرعات رياح منخفضة تصل إلى مترين في الثانية، كما يتيح هذا التصميم تركيبه على ارتفاعات منخفضة، ويوفر أداءً هادئًا وفعالًا، متجاوزًا بذلك القيود التي تواجهها التوربينات التقليدية.

محاكاة ديناميكية طيران اليعسوب

يحاكي "دراغون فلاي" حركة اليعسوب الديناميكية، ما يزيد من كفاءة التقاط الرياح واستقرار الأداء، ويجعله مثاليًا للبيئات الحضرية. عند توقف الرياح، تلتصق الشفرات بالصاري الرأسي الذي يبلغ ارتفاعه 20 مترًا وقطره 35 سم، ويبلغ قطر التوربين 16 مترًا، ما يسمح له بالتكامل السلس داخل المشهد الحضري دون إزعاج بصري.

أداء يفوق التوقعات

خلال أول شهرين من الاختبارات، أنتج النموذج الأولي للطاحونة 1241.02 كيلوواط/ساعة من الطاقة، وهو رقم يثبت قدرة التوربين العالية على المساهمة في تغذية الشبكات الكهربائية، وخاصة في المناطق التي يصعب فيها استخدام التوربينات التقليدية.

قريبًا في الأسواق الإيطالية

تشير التوقعات إلى أن توربين "دراغون فلاي" سيبدأ إنتاجه التجاري في السوق الإيطالية بعد انتهاء المرحلة التجريبية. ويُرتقب أن يكون له دور كبير في معالجة تحديات الطاقة داخل المناطق الحضرية المكتظة، حيث يسهم في توفير حل عملي ومبتكر لمشاكل انقطاع الكهرباء الناتجة عن تقلبات طاقة الرياح.

مستقبل الطاقة في شكل حشرة

إيطاليا بحاجة ماسة إلى تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، ويبدو أن هذا الابتكار قد يكون المفتاح لتحقيق هذه القفزة النوعية. وإذا ما تم اعتماده عالميًا، فقد يصبح نموذج "دراغون فلاي" معيارًا جديدًا لحلول الطاقة الذكية داخل المدن، بفضل تصميمه الجذاب، وأدائه الفعال، وتأثيره البيئي المنخفض.