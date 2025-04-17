كاليفورنيا تعتزم رفع دعوى قضائية ضد رسوم ترمب الجمركية

خبرني - تنوي سلطات كاليفورنيا رفع دعوى أمام القضاء محورها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفق ما أعلن حاكم الولاية الأميركية غافن نيوسوم الأربعاء.

وندّد الحاكم الديموقراطي في تسجيل مصوّر على منصة إكس بـ«السلطة الأحادية التي تدّعيها إدارة ترامب لفرض أكبر زيادة في الرسوم في التاريخ الحديث للولايات المتحدة». وأفادت وسائل إعلامية عدّة بأنّ الدعوى القضائية التي رفعها نيوسوم تقوم على أن القانون الذي استند إليه ترامب لإقرار الزيادات الجمركية لا يسمح للرئيس بأن يفرضها بشكل أحادي على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من دون موافقة الكونغرس.

وتعدّ كاليفورنيا بذاتها خامس أكبر اقتصاد في العالم وهي من ثمّ في الخطوط الأمامية للحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأميركي. وشدّد نيوسوم عبر منصة اكس على أن «كاليفورنيا هي أكبر ولاية صناعية (في البلد) ومن أكبر الشركاء التجاريين في العالم. وما من ولاية (أميركية) ستكون أكثر تأثّرا منها».

في مطلع أبريل (نيسان)، أعلن الحاكم الديموقراطي أن كاليفورنيا ستسعى إلى إبرام اتفاقات مع بلدان أخرى لتُعفى من الرسوم المتبادلة التي ستفرض على السلع الأميركية. وتستأثر كاليفورنيا، وهي الولاية الأكثر تعدادا للسكان في الولايات المتحدة (حوالى 39 مليون نسمة)، بنحو 14% من إجمالي الناتج المحلي الأميركي. وهي تعدّ أكبر منتج صناعي وزراعي في البلد ومهد شركات التكنولوجيا.

وتعوّل الولاية كثيرا على علاقاتها مع المكسيك وكندا والصين المستهدفة جميعها بدرجات متفاوتة برسوم جمركية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وبعد الحرائق التي اجتاحت لوس أنجليس في يناير (كانون الثاني)، تخشى كاليفورنيا أن تعرقل هذه الرسوم الجمركية إعمار المدينة من خلال رفع أسعار مواد البناء، مثل الخشب والفولاذ والألومنيوم والجبس المستوردة في غالبيتها.

وقال نيوسوم مخاطبا أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب اللذين يسيطر عليهم خصومه الجمهوريون «أين الكونغرس؟ (...) قوموا بعملكم!». كما اتّهم الحاكم الرئيس الأميركي بـ«خيانة الأشخاص الذين دعموه»، مشيرا إلى أنّ الحرب التجارية الراهنة تؤثّر بشكل خاص على المزارعين الذين صوّتوا إلى حدّ كبير لصالح الملياردير الجمهوري.

والأربعاء، رفض البيت الأبيض بشدة هذه الدعوى القضائية الجديدة. ونقلت وسائل إعلام في كاليفورنيا عن متحدث باسم الرئاسة الأميركية قوله «بدلا من التركيز على الجريمة المتفشّية والتشرّد وتكاليف المعيشة الباهظة في كاليفورنيا، يقضي غافين نيوسوم وقته في محاولة عرقلة الجهود التاريخية التي يبذلها الرئيس ترامب لمعالجة حالة الطوارئ الوطنية المتمثلة في العجز التجاري المستمر في بلادنا».