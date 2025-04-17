إدارة ترمب تدرس حظر وصول الأمريكيين إلى ديب سيك الصينية

خبرني - تدرس إدارة الرئيس دونالد ترمب فرض قيود تمنع الأمريكيين من استخدام خدمات شركة "ديب سيك" الصينية، إلى جانب عقوبات تهدف إلى منع الشركة من اقتناء تكنولوجيا أمريكية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء.

يأتي هذا التحرك بعد إطلاق "ديب سيك" نموذج ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة، تسبب في اضطرابات كبيرة بالقطاع التقني، مما دفع الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات للحد من نفوذ الشركة الصينية الناشئة، خاصة من خلال منع وصولها إلى رقائق شركة "إنفيديا" المتقدمة.

وتركز الضوابط الأمريكية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا"، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى منع بيع أحدث الرقائق إلى الصين للحفاظ على ريادتها في سباق الذكاء الاصطناعي، حسبما نقلت وكالة رويترز. وفي هذا السياق، اتخذت إدارة ترمب هذا الأسبوع خطوات لتقييد مبيعات "إنفيديا" من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وحذرت "إنفيديا" الثلاثاء من خسارة محتملة بقيمة 5.5 مليار دولار نتيجة القيود التي فرضتها واشنطن على تصدير رقاقة الذكاء الاصطناعي (إتش-20) إلى الصين.

ولم يصدر أي تعليق من شركة "ديب سيك" أو البيت الأبيض أو وزارة التجارة الأمريكية رداً على طلبات التعليق حتى الآن.