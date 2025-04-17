إدارة ترمب تدرس حظر وصول الأمريكيين إلى ديب سيك الصينية

إدارة ترمب تدرس حظر وصول الأمريكيين إلى ديب سيك الصينية
خبرني - تدرس إدارة الرئيس دونالد ترمب فرض قيود تمنع الأمريكيين من استخدام خدمات شركة "ديب سيك" الصينية، إلى جانب عقوبات تهدف إلى منع الشركة من اقتناء تكنولوجيا أمريكية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء.
يأتي هذا التحرك بعد إطلاق "ديب سيك" نموذج ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة، تسبب في اضطرابات كبيرة بالقطاع التقني، مما دفع الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات للحد من نفوذ الشركة الصينية الناشئة، خاصة من خلال منع وصولها إلى رقائق شركة "إنفيديا" المتقدمة.
وتركز الضوابط الأمريكية على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا"، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى منع بيع أحدث الرقائق إلى الصين للحفاظ على ريادتها في سباق الذكاء الاصطناعي، حسبما نقلت وكالة رويترز. وفي هذا السياق، اتخذت إدارة ترمب هذا الأسبوع خطوات لتقييد مبيعات "إنفيديا" من رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
وحذرت "إنفيديا" الثلاثاء من خسارة محتملة بقيمة 5.5 مليار دولار نتيجة القيود التي فرضتها واشنطن على تصدير رقاقة الذكاء الاصطناعي (إتش-20) إلى الصين.
ولم يصدر أي تعليق من شركة "ديب سيك" أو البيت الأبيض أو وزارة التجارة الأمريكية رداً على طلبات التعليق حتى الآن.
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