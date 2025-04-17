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16 شهيدا في غارة إسرائيلية على خيام نازحين في مواصي خان يونس

16 شهيدا في غارة إسرائيلية على خيام نازحين في مواصي خان يونس

2025-04-17 03:01:38
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الخميس عن استشهاد 16 شخصا بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي في خان يونس في جنوب القطاع.

وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل نقل 16 شهيدا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال و23 مصابا في استهداف بصاروخين من طائرات الاحتلال الاسرائيلية بشكل مباشر لعدد من خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس.

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