16 شهيدا في غارة إسرائيلية على خيام نازحين في مواصي خان يونس

16 شهيدا في غارة إسرائيلية على خيام نازحين في مواصي خان يونس
خبرني - أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الخميس عن استشهاد 16 شخصا بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على خيام تؤوي نازحين في منطقة المواصي في خان يونس في جنوب القطاع.
وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل نقل 16 شهيدا على الأقل معظمهم من النساء والأطفال و23 مصابا في استهداف بصاروخين من طائرات الاحتلال الاسرائيلية بشكل مباشر لعدد من خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس.
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