انطلاق معرض الجامعات الأردنية في السعودية

خبرني - نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة في الرياض معرض الجامعات الأردنية الذي رعى انطلاقه امس الأربعاء السفير الأردني في السعودية هيثم أبو الفول.

ويأتي المعرض تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.

كما جاء المعرض بالتعاون مع السفارة الأردنية في مدينة الرياض، والقنصلية الأردنية العامة في مدينة جدة، إضافة إلى الشركة المنظمة وهي شركة أيكون العالمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، حيث أقيم المعرض في مدينتي الرياض وتبوك في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 16-20 نيسان الحالي .

ويشارك في المعرض 22 جامعة وكلية أردنية رسمية وخاصة ويستمر لمدة يومين في كل مدينة، حيث افتتح السفير أبو الفول المعرض وجال في أجنحة الجامعات والكليات المشاركة فيه.

وستقوم وزارة التعليم العالي خلال المعرض بتقديم عرض لأهم المميزات التي تتمتع بها الجامعات الأردنية بشكل خاص، وقطاع التعليم العالي الأردني بشكل عام، والتسهيلات المقدمة للطلبة الوافدين، إضافةً إلى البرامج الأكاديمية الحديثة التي تطرحها الجامعات الأردنية، وسيتم توزيع النشرات الإرشادية، و البروشورات التعريفية المختلفة التي تُعرف بالجامعات الأردنية، والتخصصات المطروحة فيها، ورسوم الساعات المعتمدة التي تعدّ تفضيلية مقارنةً بالجامعات الاقليمية في المنطقة.

وقال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة ومن خلال لجنة الاستقطاب تبذلان جهداً كبيراً لتنفيذ جميع البنود الواردة في الخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027) ومن أهمها إقامة المعارض أو المشاركة في معارض دولية يتم تنظيمها في مختلف الدول المستهدفة، وذلك بهدف الترويج للدراسة في الأردن.

واضاف، إن الأردن يُعرف بمؤسساته التعليمية المرموقة والحائزة على اعتمادات وتصنيفات على المستوى الدولي والعديد من الجوائز الإقليمية والعالمية في مجال البحث العلمي، الأمر الذي مكنه من استقطاب طلبة العلم من جميع أرجاء العالم ليكون رفيقاً لهم في مسيرتهم نحو التميز والنجاح، مشيرا الى ان الأردن يتميز كذلك بتنوع مؤسساته التعليمية حيث يمكن للطالب أن يختار ما يناسبه منها حسب تخصصه أو تطلعاته الأكاديمية،.

وأشار الدبعي إلى شراكات واتفاقيات أكاديمية بين الجامعات الأردنية وجامعات ومؤسسات ومراكز علمية عالمية عريقة لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، مؤكدا أن الأردن يفتخر بقاماته العلمية والأكاديمية التي تتمتع بسمعة طيبة على مستوى المنطقة والعالم، وينقلون خُلاصة تجاربهم وخبراتهم إلى طلبتهم.

بدوره، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن مشاركة الهيئة في المعارض التعليمية المقامة في المملكة العربية السعودية تأتي ضمن خطة استراتيجية مع شركائها تهدف إلى الترويج للأردن كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة، إلى جانب كونه وجهة سياحية وثقافية بارزة.

وأضاف، إن المعارض التعليمية تُعد منصة مثالية للتواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور، وتوفير المعلومات الدقيقة حول البرامج الأكاديمية، وتكاليف المعيشة، والمزايا التي تقدمها المملكة كوجهة تعليمية آمنة ومتطورة، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعات السياحية، لإيجاد تجربة متكاملة للطالب الدولي تجمع بين التعليم العالي والأنشطة الثقافية والسياحية، وبما يسهم في دعم الاقتصاد وتنشيط السياحة التعليمية، مؤكدا استمرار الهيئة في الترويج للمنتج التعليمي الأردني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ولاسيما دول الخليج العربي.

واوضح أن السوق السعودي يتمتع بإمكانات كبيرة وفرص واعدة، تتطلب تواجداً مستمراً وجهوداً نوعية للترويج والتواصل المباشر.

وقال السفير أبو الفول إن الأردن يفتخر دائما بخريجي الجامعات الأردنية الذين يعودون إلى أوطانهم محملين بالعلم والثقافة والمهارات المختلفة التي تجعلهم جاهزين للالتحاق بسوق العمل، معربا عن فخره بالطلبة السعوديين الدارسين في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية فهم على مستوى أكاديمي متميز إضافة إلى مستواهم الأخلاقي الرفيع اذ يعتبرون إضافة نوعية تثري مجتمع الطلبة داخل الحرم الجامعي في الجامعات الأردنية.

واكد أن التقارب الجغرافي والاجتماعي بين البلدين يعتبر من عناصر جذب الطلبة السعوديين للدراسة في الأردن، املا أن يشكل هذا المعرض فرصة كبيرة للترويج للجامعات الأردنية والتخصصات المميزة فيها ويزيد أعداد الطلبة السعوديين الدارسين في الأردن.

يشار إلى أن عدد الطلبة الوافدين المستجدين الذين التحقوا بمختلف مؤسسات التعليم العالي في الأردن بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 بلغ (11814) طالباً وطالبة، في حين بلغ العدد الإجمالي للطلبة الوافدين الدارسين حالياً على مقاعد الدراسة في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية ( 51647) طالباً وطالبة من (113) دولة حول العالم يشكلون ما نسبته (11%) من إجمالي عدد الطلبة المتواجدين حالياً على مقاعد الدراسة.

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