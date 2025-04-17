انطلاق معرض الجامعات الأردنية في السعودية

انطلاق معرض الجامعات الأردنية في السعودية
خبرني - نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة في الرياض معرض الجامعات الأردنية الذي رعى انطلاقه امس الأربعاء السفير الأردني في السعودية هيثم أبو الفول.
ويأتي المعرض تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
كما جاء المعرض بالتعاون مع السفارة الأردنية في مدينة الرياض، والقنصلية الأردنية العامة في مدينة جدة، إضافة إلى الشركة المنظمة وهي شركة أيكون العالمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، حيث أقيم المعرض في مدينتي الرياض وتبوك في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 16-20 نيسان الحالي .
ويشارك في المعرض 22 جامعة وكلية أردنية رسمية وخاصة ويستمر لمدة يومين في كل مدينة، حيث افتتح السفير أبو الفول المعرض وجال في أجنحة الجامعات والكليات المشاركة فيه.
وستقوم وزارة التعليم العالي خلال المعرض بتقديم عرض لأهم المميزات التي تتمتع بها الجامعات الأردنية بشكل خاص، وقطاع التعليم العالي الأردني بشكل عام، والتسهيلات المقدمة للطلبة الوافدين، إضافةً إلى البرامج الأكاديمية الحديثة التي تطرحها الجامعات الأردنية، وسيتم توزيع النشرات الإرشادية، و البروشورات التعريفية المختلفة التي تُعرف بالجامعات الأردنية، والتخصصات المطروحة فيها، ورسوم الساعات المعتمدة التي تعدّ تفضيلية مقارنةً بالجامعات الاقليمية في المنطقة.
وقال أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، إن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة ومن خلال لجنة الاستقطاب تبذلان جهداً كبيراً لتنفيذ جميع البنود الواردة في الخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027) ومن أهمها إقامة المعارض أو المشاركة في معارض دولية يتم تنظيمها في مختلف الدول المستهدفة، وذلك بهدف الترويج للدراسة في الأردن.
واضاف، إن الأردن يُعرف بمؤسساته التعليمية المرموقة والحائزة على اعتمادات وتصنيفات على المستوى الدولي والعديد من الجوائز الإقليمية والعالمية في مجال البحث العلمي، الأمر الذي مكنه من استقطاب طلبة العلم من جميع أرجاء العالم ليكون رفيقاً لهم في مسيرتهم نحو التميز والنجاح، مشيرا الى ان الأردن يتميز كذلك بتنوع مؤسساته التعليمية حيث يمكن للطالب أن يختار ما يناسبه منها حسب تخصصه أو تطلعاته الأكاديمية،.
وأشار الدبعي إلى شراكات واتفاقيات أكاديمية بين الجامعات الأردنية وجامعات ومؤسسات ومراكز علمية عالمية عريقة لتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، مؤكدا أن الأردن يفتخر بقاماته العلمية والأكاديمية التي تتمتع بسمعة طيبة على مستوى المنطقة والعالم، وينقلون خُلاصة تجاربهم وخبراتهم إلى طلبتهم.
بدوره، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن مشاركة الهيئة في المعارض التعليمية المقامة في المملكة العربية السعودية تأتي ضمن خطة استراتيجية مع شركائها تهدف إلى الترويج للأردن كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة، إلى جانب كونه وجهة سياحية وثقافية بارزة.
وأضاف، إن المعارض التعليمية تُعد منصة مثالية للتواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور، وتوفير المعلومات الدقيقة حول البرامج الأكاديمية، وتكاليف المعيشة، والمزايا التي تقدمها المملكة كوجهة تعليمية آمنة ومتطورة، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعات السياحية، لإيجاد تجربة متكاملة للطالب الدولي تجمع بين التعليم العالي والأنشطة الثقافية والسياحية، وبما يسهم في دعم الاقتصاد وتنشيط السياحة التعليمية، مؤكدا استمرار الهيئة في الترويج للمنتج التعليمي الأردني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ولاسيما دول الخليج العربي.
واوضح أن السوق السعودي يتمتع بإمكانات كبيرة وفرص واعدة، تتطلب تواجداً مستمراً وجهوداً نوعية للترويج والتواصل المباشر.
وقال السفير أبو الفول إن الأردن يفتخر دائما بخريجي الجامعات الأردنية الذين يعودون إلى أوطانهم محملين بالعلم والثقافة والمهارات المختلفة التي تجعلهم جاهزين للالتحاق بسوق العمل، معربا عن فخره بالطلبة السعوديين الدارسين في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية فهم على مستوى أكاديمي متميز إضافة إلى مستواهم الأخلاقي الرفيع اذ يعتبرون إضافة نوعية تثري مجتمع الطلبة داخل الحرم الجامعي في الجامعات الأردنية.
واكد أن التقارب الجغرافي والاجتماعي بين البلدين يعتبر من عناصر جذب الطلبة السعوديين للدراسة في الأردن، املا أن يشكل هذا المعرض فرصة كبيرة للترويج للجامعات الأردنية والتخصصات المميزة فيها ويزيد أعداد الطلبة السعوديين الدارسين في الأردن.
يشار إلى أن عدد الطلبة الوافدين المستجدين الذين التحقوا بمختلف مؤسسات التعليم العالي في الأردن بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 بلغ (11814) طالباً وطالبة، في حين بلغ العدد الإجمالي للطلبة الوافدين الدارسين حالياً على مقاعد الدراسة في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية ( 51647) طالباً وطالبة من (113) دولة حول العالم يشكلون ما نسبته (11%) من إجمالي عدد الطلبة المتواجدين حالياً على مقاعد الدراسة.
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