403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
“JETOUR “تكشف عن منصة هجينة ثورية للطرق الوعرة في معرض شنغهاي الدولي للسيارات
(MENAFN- EmailWire) Shanghai – (ARAB NEWSWIRE)
مع انطلاق فعاليات الدورة الـ21 من معرض شنغهاي الدولي للسيارات، الذي يُعد منصة عالمية لعرض أحدث الابتكارات في عالم السيارات، تبرز شركة “JETOUR” كلاعب رئيسي من خلال الكشف عن منصتها الثورية الجديدة للهجين الفاخر المخصص للطرق الوعرة. ستعرض “JETOUR” هذا الإنجاز الهندسي جنبًا إلى جنب مع مركبات سلسلة G المنتظرة – وهي أولى الطرازات الإنتاجية التي تستفيد من هذه المنصة المتقدمة التي تم استعراضها في وقت سابق من هذا العام.
بصفتها السلسلة الجديدة للطرق الوعرة الفاخرة من ، “JETOUR” تتميز سلسلة G بقوة وأداء فائقين بفضل منصة جيتور المبتكرة، والتي تمثل علامة فارقة في مجال هندسة السيارات.
تتضمن هذه المنصة المتطورة هيكلًا ذكيًا للطرق الوعرة تم تطويره لتعزيز الأداء على مجموعة متنوعة من التضاريس الصعبة. وهي مبنية حول نظام طاقة هجين عالي الكفاءة يضمن كفاءة حرارية عالية وأداءً قويًا، مما يتيح للمركبة العمل بقوة وثبات في مختلف البيئات. وفي خطوة تقنية رائدة، تستخدم المنصة تقنيات بحرية متقدمة تسمح للمركبات بالتحول بسلاسة بين البر والماء، لتضع معيارًا جديدًا لأداء المركبات البرمائية المخصصة للاستخدام المدني الجماهيري.
بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز النظام باتصال فضائي منخفض المدار، ما يتيح الاتصال المستمر حتى في أكثر المناطق عزلة. كما يعزز نظام توليد الأكسجين المدمج من قدرة المنصة على العمل بثبات في الظروف القاسية. وبشكل عام، تجسد هذه المنصة الهجينة للطرق الوعرة من الجيل الجديد التزام “JETOUR” بالتميّز الهندسي، وتُعيد تعريف مستقبل التنقل عالي الأداء ومتعدد الاستخدامات.
يشكل إطلاق “JETOUR” لهذه المنصة الجديدة الجريئة بداية دخولها إلى عصرها الثالث "3.0". حيث ستُعيد هذه الابتكارات تشكيل مستقبل التنقل الهجين، وتُرسّخ معايير جديدة في أداء المركبات الفاخرة للطرق الوعرة. وبالاقتران مع سلسلة G، ستُلهم المنصة زوّار معرض شنغهاي الدولي للسيارات تحت شعار: "قد سيارتك نحو المستقبل". وسيحظى الزوار بعرض رائع للتصاميم المستقبلية والتميّز الهندسي، مع لمحة عن الاتجاه الذي ستسلكه تقنيات الطرق الوعرة الهجينة الفاخرة في المستقبل.
لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: jetourglobal
تابعوا “JETOUR” على لينكدإن، إنستغرام، يوتيوب وتيك توك.
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
مع انطلاق فعاليات الدورة الـ21 من معرض شنغهاي الدولي للسيارات، الذي يُعد منصة عالمية لعرض أحدث الابتكارات في عالم السيارات، تبرز شركة “JETOUR” كلاعب رئيسي من خلال الكشف عن منصتها الثورية الجديدة للهجين الفاخر المخصص للطرق الوعرة. ستعرض “JETOUR” هذا الإنجاز الهندسي جنبًا إلى جنب مع مركبات سلسلة G المنتظرة – وهي أولى الطرازات الإنتاجية التي تستفيد من هذه المنصة المتقدمة التي تم استعراضها في وقت سابق من هذا العام.
بصفتها السلسلة الجديدة للطرق الوعرة الفاخرة من ، “JETOUR” تتميز سلسلة G بقوة وأداء فائقين بفضل منصة جيتور المبتكرة، والتي تمثل علامة فارقة في مجال هندسة السيارات.
تتضمن هذه المنصة المتطورة هيكلًا ذكيًا للطرق الوعرة تم تطويره لتعزيز الأداء على مجموعة متنوعة من التضاريس الصعبة. وهي مبنية حول نظام طاقة هجين عالي الكفاءة يضمن كفاءة حرارية عالية وأداءً قويًا، مما يتيح للمركبة العمل بقوة وثبات في مختلف البيئات. وفي خطوة تقنية رائدة، تستخدم المنصة تقنيات بحرية متقدمة تسمح للمركبات بالتحول بسلاسة بين البر والماء، لتضع معيارًا جديدًا لأداء المركبات البرمائية المخصصة للاستخدام المدني الجماهيري.
بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز النظام باتصال فضائي منخفض المدار، ما يتيح الاتصال المستمر حتى في أكثر المناطق عزلة. كما يعزز نظام توليد الأكسجين المدمج من قدرة المنصة على العمل بثبات في الظروف القاسية. وبشكل عام، تجسد هذه المنصة الهجينة للطرق الوعرة من الجيل الجديد التزام “JETOUR” بالتميّز الهندسي، وتُعيد تعريف مستقبل التنقل عالي الأداء ومتعدد الاستخدامات.
يشكل إطلاق “JETOUR” لهذه المنصة الجديدة الجريئة بداية دخولها إلى عصرها الثالث "3.0". حيث ستُعيد هذه الابتكارات تشكيل مستقبل التنقل الهجين، وتُرسّخ معايير جديدة في أداء المركبات الفاخرة للطرق الوعرة. وبالاقتران مع سلسلة G، ستُلهم المنصة زوّار معرض شنغهاي الدولي للسيارات تحت شعار: "قد سيارتك نحو المستقبل". وسيحظى الزوار بعرض رائع للتصاميم المستقبلية والتميّز الهندسي، مع لمحة عن الاتجاه الذي ستسلكه تقنيات الطرق الوعرة الهجينة الفاخرة في المستقبل.
لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة: jetourglobal
تابعوا “JETOUR” على لينكدإن، إنستغرام، يوتيوب وتيك توك.
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية