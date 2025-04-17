كلوب يتأهب للعودة إلى التدريب من بوابة ريال مدريد

كلوب يتأهب للعودة إلى التدريب من بوابة ريال مدريد
خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن المدرب يورغن كلوب يستعد للعودة إلى التدريب مجدداً بداية من الموسم المقبل.
ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن المدرب الألماني لا يشعر بالرضا عن الدور الذي يقوم به حالياً مع مجموعة ريد بول في منصب رئيس كرة القدم العالمية.
وأشارت إلى أن مدرب ليفربول السابق لا يستبعد الرحيل عن منصبه الحالي والعودة إلى التدريب مجدداً.
وأضافت: "يورغن كلوب مستعد لمغادرة ريد بول في حال واحدة فقط، وهي حصوله على فرصة العودة إلى "المقعد الساخن" من فريقين".
وتابعت: "الخيار الأول هو تدريب ريال مدريد، أما الخيار الثاني هو قيادة منتخب البرازيل".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية