  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
كلوب يتأهب للعودة إلى التدريب من بوابة ريال مدريد

كلوب يتأهب للعودة إلى التدريب من بوابة ريال مدريد

2025-04-17 02:17:17
(MENAFN- Khaberni)


خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن المدرب يورغن كلوب يستعد للعودة إلى التدريب مجدداً بداية من الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن المدرب الألماني لا يشعر بالرضا عن الدور الذي يقوم به حالياً مع مجموعة ريد بول في منصب رئيس كرة القدم العالمية.

وأشارت إلى أن مدرب ليفربول السابق لا يستبعد الرحيل عن منصبه الحالي والعودة إلى التدريب مجدداً.

وأضافت: "يورغن كلوب مستعد لمغادرة ريد بول في حال واحدة فقط، وهي حصوله على فرصة العودة إلى "المقعد الساخن" من فريقين".

وتابعت: "الخيار الأول هو تدريب ريال مدريد، أما الخيار الثاني هو قيادة منتخب البرازيل".

MENAFN17042025000151011027ID1109440321

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث