كلوب يتأهب للعودة إلى التدريب من بوابة ريال مدريد



خبرني - أكدت تقارير إعلامية أن المدرب يورغن كلوب يستعد للعودة إلى التدريب مجدداً بداية من الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن المدرب الألماني لا يشعر بالرضا عن الدور الذي يقوم به حالياً مع مجموعة ريد بول في منصب رئيس كرة القدم العالمية.

وأشارت إلى أن مدرب ليفربول السابق لا يستبعد الرحيل عن منصبه الحالي والعودة إلى التدريب مجدداً.

وأضافت: "يورغن كلوب مستعد لمغادرة ريد بول في حال واحدة فقط، وهي حصوله على فرصة العودة إلى "المقعد الساخن" من فريقين".

وتابعت: "الخيار الأول هو تدريب ريال مدريد، أما الخيار الثاني هو قيادة منتخب البرازيل".