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الأردنيون خلف نشميات السلة في مواجهة ايران اليوم

الأردنيون خلف نشميات السلة في مواجهة ايران اليوم

2025-04-17 02:17:16
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - يترقب الأردنيون المواجهة الهامة التي تجمع المنتخب الوطني لكرة السلة للسيدات مع منتخب ايران في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم.

وتخوض النشميات مواجهة اليوم سعياً لخطف بطاقة التأهل إلى بطولة آسيا بمستواها الثاني، بعد أن حققن الفوز مساء أمس على المنتخب السوري بنتيجة ٨٦-٧٥.

وكان الاتحاد الأردني لكرة السلة وجه دعوته للأردنيين لمؤازرة نشميات المنتخب الوطني لكرة السلة في بطولة غرب آسيا التأهيلية لكرة السلة التي ينظمها الأردن، والتي يخضن منافساتها مع منتخبي سوريا وإيران بحثاً عن خطف البطاقة التأهيلية إلى المستوى الثاني من بطولة آسيا، إذ تقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل إلى المستوى الثاني الفريق الأكثر فوزاً والأعلى جمعاً للنقاط.

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