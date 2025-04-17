  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
انشيلوتي: لا أعرف مستقبلي

انشيلوتي: لا أعرف مستقبلي

2025-04-17 02:17:15
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - بوجه شاحب، ظهر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عقب الخسارة (1-2) أمام آرسنال، وتوديع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، ليعترف بأحقية الفريق الإنجليزي في التأهل.

وقال المدرب الإيطالي، خلال تصريحاته لقناة "موفيستار" الإسبانية: "كنا بحاجة إلى لحظة إيجابية تُعيد لنا الثقة وتغير مجريات المباراة، لكن لم ننجح في ذلك. حاول الفريق، لكن لم نتمكن من قلب ديناميكية الذهاب، وهناك تم حسم الأمور".

وأضاف: "علينا أن نكون صادقين. آرسنال استحق التأهل في المباراتين. كرة القدم لها وجهان، السعيد والحزين، واليوم نعيش الوجه الحزين. هذه الأمور تحدث، ربما بنسبة أقل لنا، لكنها تحدث ويجب أن نتعلم كيف نتعامل معها لنكون أقوى في المستقبل".

وحول كيفية تجاوز هذه الخيبة، شدد أنشيلوتي على أن الفريق لا يزال أمامه الكثير من التحديات.

وقال: "نحن لا نزال في سباق الليجا رغم التأخر في النقاط، ولدينا مواجهة مهمة أمام برشلونة، فضلًا عن نهائي كأس الملك وكأس العالم للأندية. إنه موسم طويل جدا، وعلينا أن ننهض ونمضي قدمًا برأس مرفوعة، ونتعلم من أخطائنا".

وعن مستقبله مع الفريق، أنهى أنشيلوتي بابتسامة خفيفة قائلاً: "هل كانت آخر مباراة لي في دوري الأبطال مع ريال مدريد؟ نعم، هذا الموسم بالتأكيد! لقد قدمنا مشوارًا جيدًا. أما عن مستقبلي، فلا أعرف، ولا أريد أن أعرف الآن".

MENAFN17042025000151011027ID1109440319

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث