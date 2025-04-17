انشيلوتي: لا أعرف مستقبلي

خبرني - بوجه شاحب، ظهر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عقب الخسارة (1-2) أمام آرسنال، وتوديع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، ليعترف بأحقية الفريق الإنجليزي في التأهل.

وقال المدرب الإيطالي، خلال تصريحاته لقناة "موفيستار" الإسبانية: "كنا بحاجة إلى لحظة إيجابية تُعيد لنا الثقة وتغير مجريات المباراة، لكن لم ننجح في ذلك. حاول الفريق، لكن لم نتمكن من قلب ديناميكية الذهاب، وهناك تم حسم الأمور".

وأضاف: "علينا أن نكون صادقين. آرسنال استحق التأهل في المباراتين. كرة القدم لها وجهان، السعيد والحزين، واليوم نعيش الوجه الحزين. هذه الأمور تحدث، ربما بنسبة أقل لنا، لكنها تحدث ويجب أن نتعلم كيف نتعامل معها لنكون أقوى في المستقبل".

وحول كيفية تجاوز هذه الخيبة، شدد أنشيلوتي على أن الفريق لا يزال أمامه الكثير من التحديات.

وقال: "نحن لا نزال في سباق الليجا رغم التأخر في النقاط، ولدينا مواجهة مهمة أمام برشلونة، فضلًا عن نهائي كأس الملك وكأس العالم للأندية. إنه موسم طويل جدا، وعلينا أن ننهض ونمضي قدمًا برأس مرفوعة، ونتعلم من أخطائنا".

وعن مستقبله مع الفريق، أنهى أنشيلوتي بابتسامة خفيفة قائلاً: "هل كانت آخر مباراة لي في دوري الأبطال مع ريال مدريد؟ نعم، هذا الموسم بالتأكيد! لقد قدمنا مشوارًا جيدًا. أما عن مستقبلي، فلا أعرف، ولا أريد أن أعرف الآن".