انشيلوتي: لا أعرف مستقبلي

انشيلوتي: لا أعرف مستقبلي
خبرني - بوجه شاحب، ظهر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عقب الخسارة (1-2) أمام آرسنال، وتوديع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، ليعترف بأحقية الفريق الإنجليزي في التأهل.
وقال المدرب الإيطالي، خلال تصريحاته لقناة "موفيستار" الإسبانية: "كنا بحاجة إلى لحظة إيجابية تُعيد لنا الثقة وتغير مجريات المباراة، لكن لم ننجح في ذلك. حاول الفريق، لكن لم نتمكن من قلب ديناميكية الذهاب، وهناك تم حسم الأمور".
وأضاف: "علينا أن نكون صادقين. آرسنال استحق التأهل في المباراتين. كرة القدم لها وجهان، السعيد والحزين، واليوم نعيش الوجه الحزين. هذه الأمور تحدث، ربما بنسبة أقل لنا، لكنها تحدث ويجب أن نتعلم كيف نتعامل معها لنكون أقوى في المستقبل".
وحول كيفية تجاوز هذه الخيبة، شدد أنشيلوتي على أن الفريق لا يزال أمامه الكثير من التحديات.
وقال: "نحن لا نزال في سباق الليجا رغم التأخر في النقاط، ولدينا مواجهة مهمة أمام برشلونة، فضلًا عن نهائي كأس الملك وكأس العالم للأندية. إنه موسم طويل جدا، وعلينا أن ننهض ونمضي قدمًا برأس مرفوعة، ونتعلم من أخطائنا".
وعن مستقبله مع الفريق، أنهى أنشيلوتي بابتسامة خفيفة قائلاً: "هل كانت آخر مباراة لي في دوري الأبطال مع ريال مدريد؟ نعم، هذا الموسم بالتأكيد! لقد قدمنا مشوارًا جيدًا. أما عن مستقبلي، فلا أعرف، ولا أريد أن أعرف الآن".
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