بـ60 مليون دولار و162 آلية عسكرية..قطر تدعم جيش لبنان

بـ60 مليون دولار و162 آلية عسكرية..قطر تدعم جيش لبنان
خبرني - أصدرت الرئاسة اللبنانية بياناً مشتركاً مع قطر، بعد المحادثات بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، بمناسبة زيارة الرئيس اللبناني إلى قطر.
وجاء في البيان أن قطر تشدد على دعم الجيش اللبناني، بمنحة مالية بـ 60 مليون دولار لتأمين رواتب العسكريين، و162 آلية عسكرية لتعزيز قدراته لضبط الحدود وحفظ الأمن والاستقرار في لبنان، وفق موقع "صوت بيروت إنترناشونال".
وأشار البيان إلى التفاهم المشترك بين البلدين على دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع، وتعزيز التعاون في شتى المجالات. كما شدّد على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي في لبنان، بوصفها أولوية لا تحتمل التأجيل.
وفي الشق السياسي، أكّد الجانبان أهمية التنسيق في القضايا الإقليمية، وضرورة اعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة التوترات، بما في ذلك خفض التصعيد في جنوب لبنان.
كما أعاد البيان التشديد على دور الجيش اللبناني في حماية الاستقرار، وضرورة دعمه لأداء مهامه في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية