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بـ60 مليون دولار و162 آلية عسكرية..قطر تدعم جيش لبنان

بـ60 مليون دولار و162 آلية عسكرية..قطر تدعم جيش لبنان

2025-04-17 02:17:15
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أصدرت الرئاسة اللبنانية بياناً مشتركاً مع قطر، بعد المحادثات بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، بمناسبة زيارة الرئيس اللبناني إلى قطر.

وجاء في البيان أن قطر تشدد على دعم الجيش اللبناني، بمنحة مالية بـ 60 مليون دولار لتأمين رواتب العسكريين، و162 آلية عسكرية لتعزيز قدراته لضبط الحدود وحفظ الأمن والاستقرار في لبنان، وفق موقع "صوت بيروت إنترناشونال".

وأشار البيان إلى التفاهم المشترك بين البلدين على دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع، وتعزيز التعاون في شتى المجالات. كما شدّد على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي في لبنان، بوصفها أولوية لا تحتمل التأجيل.

وفي الشق السياسي، أكّد الجانبان أهمية التنسيق في القضايا الإقليمية، وضرورة اعتماد الحوار والدبلوماسية لمعالجة التوترات، بما في ذلك خفض التصعيد في جنوب لبنان.

كما أعاد البيان التشديد على دور الجيش اللبناني في حماية الاستقرار، وضرورة دعمه لأداء مهامه في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

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