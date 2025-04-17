إدارة ترامب تهدد جامعة هارفارد بفقد قدرتها على قبول الأجانب

خبرني - في أحدث تصعيد من جانب الحكومة ضد جامعة هارفارد، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن جامعة هارفارد ستفقد قدرتها على قبول الطلاب الأجانب إذا لم تستجب لمطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بمشاركة المعلومات عن بعض حاملي التأشيرات.

ووفق لرويترز، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الأربعاء أيضًا إنهاء منحتين من وزارة الأمن الداخلي بقيمة إجمالية تزيد عن 2.7 مليون دولار لجامعة هارفارد.

وقالت نويم إنها كتبت رسالة إلى هارفارد تطالب فيها بتقديم سجلات لما وصفته بـ "الأنشطة غير القانونية والعنيفة" لحاملي تأشيرات الطلاب الأجانب في هارفارد بحلول 30 أبريل.

وأضافت نويم في بيان "وإذا لم تتمكن هارفارد من التحقق من امتثالها الكامل لمتطلبات الإبلاغ، فإن الجامعة ستفقد امتياز تسجيل الطلاب الأجانب".

وقال متحدث باسم جامعة هارفارد إن الجامعة كانت على علم برسالة نويم "بشأن إلغاء المنح والتدقيق في تأشيرات الطلاب الأجانب".

جامعة هارفارد ترفض طلب وزارة الأمن الداخلي

وقال المتحدث إن الجامعة ملتزمة ببيانها الصادر في وقت سابق من الأسبوع "بأنها لن تتنازل عن استقلالها أو حقوقها الدستورية" مع تأكيدها على أنها ستلتزم بالقانون.

كما هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب الجامعات بخفض التمويل الفيدرالي بسبب الاحتجاجات في الحرم الجامعي المؤيدة للفلسطينيين ضد الهجوم العسكري المدمر الذي شنته إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على غزة بعد هجوم شنته حركة حماس الفلسطينية في أكتوبر 2023.

المتظاهرون بمن فيهم اليهود ينتقدوا إدارة ترامب

ويصف ترامب المتظاهرين بأنهم يُشكلون تهديدًا للسياسة الخارجية، وأنهم معادون للسامية ومتعاطفون مع حماس. ويقول المتظاهرون، بمن فيهم بعض الجماعات اليهودية، إن إدارة ترامب تخلط خطأً بين دفاعهم عن حقوق الفلسطينيين وانتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة ودعمهم للتطرف ومعاداة السامية.

وتحاول إدارة ترامب أيضًا ترحيل بعض المتظاهرين الأجانب، وألغت مئات التأشيرات في جميع أنحاء البلاد.

وقالت نويم "بفضل صندوق هبة قيمته 53.2 مليار دولار، تستطيع جامعة هارفارد تمويل فوضاها بنفسها، في حين أن وزارة الأمن الداخلي لن تفعل ذلك"، مضيفة أن "أيديولوجية معادية لأميركا ومؤيدة لحماس" كانت موجودة في هارفارد.

وقالت جامعة هارفارد في وقت سابق إنها تعمل على مكافحة معاداة السامية وغيرها من أشكال التحيز في حرمها الجامعي مع الحفاظ على الحريات الأكاديمية والحق في الاحتجاج.