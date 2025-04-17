تتجاوز الثلاثينات.. طقس حار متوقع في مناطق بالأردن نهاية الأسبوع



خبرني - يتوقع بمشيئة الله مع تزايد تأثر المملكة نهاية الأسبوع بكتلة هوائية دافئة، أن ترتفع درجات الحرارة بشكل واضح في عموم مناطق المملكة، مع تأثير أكبر لهذه الكتلة على المناطق المنخفضة خاصة مناطق الاغوار والعقبة.

وقال المتنبئون الجويون في "طقس العرب"، أن درجات الحرارة سترتفع بشكل كبير في المناطق المنخفضة نهاية الأسبوع خاصة المناطق الغورية وخليج العقبة، حيث يتوقع بمشيئة الله أن تتجاوز درجات الحرارة منتصف الـ 30 مئوي في مدينة العقبةو الأغوار و البحر الميت.

ووفقاً لذلك يتوقع أن تسود أجواء حارة نهاراً في هذه المناطق خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع، بينما تكون الأجواء معتدلة الى مائلة للدفء فترتي المساء والليل و مناسبة للجلسات الخارجية.

وينصح تزامناً مع الأجواء الحارة المتوقعة عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة فترتي الظهر والعصر والإكثار من شرب السوائل وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.