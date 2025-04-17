تتجاوز الثلاثينات.. طقس حار متوقع في مناطق بالأردن نهاية الأسبوع

تتجاوز الثلاثينات.. طقس حار متوقع في مناطق بالأردن نهاية الأسبوع
خبرني - يتوقع بمشيئة الله مع تزايد تأثر المملكة نهاية الأسبوع بكتلة هوائية دافئة، أن ترتفع درجات الحرارة بشكل واضح في عموم مناطق المملكة، مع تأثير أكبر لهذه الكتلة على المناطق المنخفضة خاصة مناطق الاغوار والعقبة.
وقال المتنبئون الجويون في "طقس العرب"، أن درجات الحرارة سترتفع بشكل كبير في المناطق المنخفضة نهاية الأسبوع خاصة المناطق الغورية وخليج العقبة، حيث يتوقع بمشيئة الله أن تتجاوز درجات الحرارة منتصف الـ 30 مئوي في مدينة العقبةو الأغوار و البحر الميت.
ووفقاً لذلك يتوقع أن تسود أجواء حارة نهاراً في هذه المناطق خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع، بينما تكون الأجواء معتدلة الى مائلة للدفء فترتي المساء والليل و مناسبة للجلسات الخارجية.
وينصح تزامناً مع الأجواء الحارة المتوقعة عدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة فترتي الظهر والعصر والإكثار من شرب السوائل وعدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
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