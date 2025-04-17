بيونغ يانغ تنتقد نشر قاذفة استراتيجية أمريكية في جارتها الجنوبية

بيونغ يانغ تنتقد نشر قاذفة استراتيجية أمريكية في جارتها الجنوبية
وقد استُخدمت قاذفات من هذا الطراز في تدريبات عسكرية مشتركة في السنوات القليلة الماضية. وتندد كوريا الشمالية بهذه التدريبات وتعتبرها تحضيرا لحرب ضدها فيما تصورها سول على أنها ممارسة دفاعية بحتة.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إن نشر قاذفات استراتيجية أمريكية في المنطقة أصبح "ممارسة عسكرية متكررة" واصفا الأمر "بالمتهور".
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