بيونغ يانغ تنتقد نشر قاذفة استراتيجية أمريكية في جارتها الجنوبية

MENAFN - Al-Bayan) انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة لنشرها قاذفة استراتيجية من طراز بي-1بي في مناورة عسكرية مشتركة جرت مع كوريا الجنوبية في الآونة الأخيرة.

وقد استُخدمت قاذفات من هذا الطراز في تدريبات عسكرية مشتركة في السنوات القليلة الماضية. وتندد كوريا الشمالية بهذه التدريبات وتعتبرها تحضيرا لحرب ضدها فيما تصورها سول على أنها ممارسة دفاعية بحتة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس إن نشر قاذفات استراتيجية أمريكية في المنطقة أصبح "ممارسة عسكرية متكررة" واصفا الأمر "بالمتهور".