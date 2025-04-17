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تراجع أرباح شركة السكك الحديدية الأمريكية سي إس إكس في الربع الأول

تراجع أرباح شركة السكك الحديدية الأمريكية سي إس إكس في الربع الأول

2025-04-17 12:14:10
(MENAFN- Al-Bayan) انخفضت أرباح شركة السكك الحديدية الأمريكية " سي إس إكس" بنسبة 27% خلال الربع الأول من العام، نتيجة تأثر عملياتها بسبب مشروعين إنشائيين رئيسيين أجبراها على تغيير مسارات بعض القطارات، مما حد من استجابتها لظروف الطقس السيئة مثل الفيضانات، وبالتالي قلص حجم الشحنات.

وأعلنت الشركة، التي تتخذ من جاكسونفيل بولاية فلوريدا مقرا لها، أنها حققت أرباحا صافية بلغت 646 مليون دولار، أو ما يعادل 34 سنتا للسهم الواحد، خلال هذا الربع.

وهذا انخفاض مقارنة بـ 880 مليون دولار، أو 45 سنتا للسهم، في نفس الفترة من العام الماضي. كما جاءت النتائج دون توقعات وول ستريت.

وكان المحللون الذين استطلعت آراءهم شركة "فاكت ست ريسيرش" توقعوا أن تحقق "سي إس إكس" أرباحا قدرها 37 سنتا للسهم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، جو هينريكس، إن أداء الشركة في هذا الربع كان مخيباً للآمال، لكنه أكد التزامها بتحسين أدائها. وعلى الرغم من التأخيرات والإخفاقات في تسليم الشحنات، أشار هينريكس إلى أن العملاء منحوا الشركة تقييمات جيدة في استبيان لخدمة العملاء، بسبب الجهود المبذولة لإطلاعهم على المستجدات والمشكلات التي طرأت.

وتعمل الشركة حاليا على توسيع نفق رئيسي في مدينة بالتيمور لتمكينها من نقل حاويات الشحن المزدوجة الارتفاع، كما أنها تقوم بإصلاحات تتعلق بالأضرار الناجمة عن إعصاري "هيلين" و"ميلتون". ومن المتوقع أن تنتهي هذه المشاريع بحلول الربع الرابع من هذا العام، مما يعني أن قدرات الشركة ستظل محدودة حتى ذلك الحين.

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