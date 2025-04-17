عاجل ارتفاع جديد على الحرارة وطقس دافئ خلال الأيام الثلاثة المقبلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة اليوم الخميس، ويكون الطقس دافئا بوجه عام وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الجمعة، إرتفاع آخر على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم السبت، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (5-6) درجات مئوية؛ ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

اما الأحد، تنخفض درجات الحرارة قليلا؛ ويكون الطقس دافئا في اغلب المناطق وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 12، وفي مرتفعات الشراة 24 - 10،وفي مناطق البادية 28 - 14، وفي مناطق السهول 26 - 15 ، وفي الأغوار الشمالية 32 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 21، وفي البحر الميت 33 - 20، وفي خليج العقبة 34 - 21 درجة مئوية.