مجلس الأمن يناقش الحالة في ليبيا

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مجلس الأمن يناقش الحالة في ليبيا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الخميس، جلسة علنية بشأن الوضع في ليبيا يطلع الأعضاء خلالها على تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد.
ويعقد المجلس بعد ذلك جلسة مشاورات مغلقة بشأن البعثة وكذلك بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا.
بترا
ويعقد المجلس بعد ذلك جلسة مشاورات مغلقة بشأن البعثة وكذلك بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا.
بترا
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