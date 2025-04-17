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مجلس الأمن يناقش الحالة في ليبيا

مجلس الأمن يناقش الحالة في ليبيا

2025-04-17 12:05:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الخميس، جلسة علنية بشأن الوضع في ليبيا يطلع الأعضاء خلالها على تقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في البلاد.
ويعقد المجلس بعد ذلك جلسة مشاورات مغلقة بشأن البعثة وكذلك بشأن العقوبات المفروضة على ليبيا.
بترا


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