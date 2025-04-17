أسعار النفط تلامس ذروتها مع أول مكاسب أسبوعية منذ ثلاثة أسابيع

MENAFN - Al-Bayan) ">واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الخميس وسط توقعات بتقلص الإمدادات، بعد أن فرضت واشنطن مزيداً من العقوبات لوضع قيود على تجارة النفط الإيرانية، وفي ظل تعهد بعض دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض الإنتاج بصورة أكبر للتعويض عن تجاوزها في وقت سابق للحصص المتفق عليها.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 66.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0029 بتوقيت غرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتاً أو 0.7 بالمئة إلى 62.91 دولار للبرميل.

وسجل الخامان ارتفاعاً بنسبة 2 بالمئة عند التسوية أمس الأربعاء، ووصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ الثالث من أبريل ، ويتجهان لتحقيق أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع. وسيكون اليوم الخميس آخر يوم تسوية في الأسبوع قبل عطلة الجمعة العظيمة وعطلة عيد القيامة.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية أمس الأربعاء، بما في ذلك ضد مصفاة نفط صغيرة مستقلة تتخذ من الصين مقراً لها، مما يزيد من الضغط على طهران وسط محادثات بشأن برنامجها النووي.

وتزايدت المخاوف المتعلقة بالإمدادات بعدما قالت أوبك أمس الأربعاء إنها تلقت خططاً محدثة تتعلق بالعراق وقازاخستان ودول أخرى لإجراء المزيد من تخفيضات الإنتاج للتعويض عن ضخها سابقاً فوق الحصص.

ومع ذلك، خفضت أوبك ووكالة الطاقة الدولية والعديد من البنوك، بما في ذلك جولدمان ساكس وجيه.بي مورغان، هذا الأسبوع توقعاتها بشأن أسعار النفط ونمو الطلب إثر الاضطرابات التي تسببت فيها الرسوم الجمركية الأمريكية وردود دول أخرى عليها.

وقالت منظمة التجارة العالمية إنها تتوقع أن تنخفض تجارة السلع 0.2 بالمئة هذا العام، بعدما كانت قد توقعت في أكتوبر تشرين الأول توسعها بنسبة 3.0 بالمئة.