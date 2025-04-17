واشنطن تريد التوصل لاتفاق مع طوكيو بشأن الرسوم الجمركية خلال الـ90 يوما

MENAFN - Al-Bayan) "> أعلن مبعوث اليابان إلى الولايات المتحدة لشؤون الرسوم الجمركية، ريوسي أكازاوا، الأربعاء، إثر إجرائه جولة تفاوضية أولى في واشنطن لم تثمر عن نتائج فورية، أنّ الإدارة الأميركية ترغب في إبرام اتفاق تجاري مع بلاده قبل انتهاء فترة السماح الراهنة ومدتها 90 يومًا.

وقال أكازاوا، وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، عقب اجتماعه بكلّ من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وممثل التجارة الأميركية جيمسون غرير: "أتفهّم رغبة الولايات المتحدة في إبرام اتفاق خلال التسعين يومًا. من جانبنا، نحن نرغب في ذلك بأقرب وقت ممكن، لكنها مفاوضات ثنائية، وليس من الواضح كيف ستتقدّم المحادثات".

ورفض الوزير الياباني الخوض في تفاصيل المباحثات التي أجراها في واشنطن، مكتفيًا بالقول إنه أبلغ الإدارة الأميركية بأنّ الرسوم الجمركية التي فرضتها على بلاده "مؤسفة للغاية".

وأضاف: "بعد أن شرحتُ أفكار اليابان بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الصناعة اليابانية وتوسيع الاستثمار والتوظيف في كلّ من اليابان والولايات المتحدة، طلبت بإلحاح من الولايات المتحدة مراجعة سلسلة التدابير الجمركية".

وأشار إلى أن الجانبين يريدان التوصّل "في أقرب وقت ممكن" إلى اتفاق من المفترض أن يعلن عنه في حينه كل من ترامب وإيشيبا.

وتابع: "ثانيًا، سنعمل على أن تجري المحادثات المقبلة خلال هذا الشهر. وثالثًا، سنواصل عقد محادثات على مستوى فرق العمل بالإضافة إلى المستوى الوزاري".

وشدد الوزير الياباني على أنه "استنادًا إلى نتائج هذه المباحثات، سنواصل العمل سويًا كحكومة بأولوية قصوى وبكامل الجهد".

وكان من المقرر أن يلتقي الموفد الياباني وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت وممثل التجارة الأميركية جيمسون غرير فقط، لكن ترامب أعلن في اللحظة الأخيرة رغبته بالمشاركة في هذا الاجتماع.