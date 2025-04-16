عطاءٌ من دون حدود

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }

} لذا‭ ‬نرى‭ ‬أن‭ ‬قليل‭ (‬القليل‭)‬،‭ ‬ونضعها‭ ‬بين‭ ‬هلالين‭ ‬لأن‭ ‬الأندية‭ ‬لم‭ ‬يعُد‭ ‬لديها‭ ‬أولئك‭ (‬النفر‭) ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬الفخريين‭ ‬أو‭ ‬الشرفيين؛‭ ‬الذين‭ ‬كانت‭ ‬تتفاخر‭ ‬بهم‭ ‬تلك‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يجودون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ (‬مادي‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬يُمثّل‭ ‬رافدا‭ ‬قويًّا‭ ‬لتغيير‭ ‬أمورها‭ ‬المُختلفة،‭ ‬ومنها‭ ‬دعمها‭ ‬حال‭ ‬تكريم‭ ‬فرقها‭ ‬أثناء‭ ‬تحقيق‭ ‬البطولات‭.‬

} لكن‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬قليل‭ (‬القليل‭) ‬من‭ ‬الرؤساء‭ ‬الفخريين‭ ‬الذين‭ ‬يتواصلون‭ ‬بالدعم‭ (‬السخي‭) ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬مُنحت‭ ‬لهم‭ ‬الرئاسة‭ (‬الفخرية‭) ‬لعطائهم‭ ‬منذ‭ ‬ثمانينيات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت؛‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬يدهم‭ ‬ممدودة‭ ‬بالعطاء‭ ‬والدعم‭ ‬كحال‭ ‬الوجيه‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬بوهندي‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬لنادي‭ ‬الحالة‭ ‬ويعطي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مِنةٍ‭ ‬أو‭ ‬جميل‭!‬

} والاخ‭ ‬بوهندي‭ ‬يستشعر‭ ‬بوقفته‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتابع‭ (‬القلعة‭ ‬البرتقالية‭)‬؛‭ ‬بعمله‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تذليل‭ ‬كل‭ ‬الصعاب‭ ‬التي‭ ‬تعترض‭ ‬هذا‭ ‬الكيان‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬موقعًا‭ ‬مميزًا‭ ‬في‭ (‬أم‭ ‬المدن‭)‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يُفترَض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬جاذبًا‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬والمشاريع‭ ‬المُقامة‭ ‬حاليًّا‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬تؤكد‭ ‬ذلك‭ ‬وعبر‭ ‬سياسة‭ ‬إدارية‭ ‬مدروسة‭!‬

} والرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬بو‭ ‬هندي‭ ‬داعمٌ؛‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬التوجيه‭ ‬أو‭ ‬مد‭ ‬النادي‭ ‬بما‭ ‬يُمكّنه‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬مشاريعه‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬أنشطته‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬المناسبات‭ ‬الُمتعددة‭ ‬التي‭ ‬يُحييها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة؛‭ ‬بل‭ ‬إنه‭ ‬كثيرًا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬حاضرا‭ ‬إداريًّا‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يُساعد‭ ‬على‭ ‬إذابة‭ ‬أي‭ ‬جليد‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬يعرقل‭ ‬تطلعاته‭. ‬

} على‭ ‬أية‭ ‬حال،‭ ‬فإن‭ ‬رئاسة‭ (‬بوهندي‭) ‬الفخرية‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬تُحتذى‭ ‬في‭ ‬أنديتنا؛‭ ‬وأن‭ ‬نشهد‭ ‬ما‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬القلة‭ (‬القليلة‭) ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬فخريين‭ ‬وشرفيين‭ ‬يدعمون‭ ‬أنديتهم‭ ‬التي‭ ‬ينتمون‭ ‬اليها،‭ ‬بما‭ ‬يُساعد‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الرياضي‭ ‬كونه‭ ‬جانبًا‭ ‬اجتماعيًّا؛‭ ‬يُقابله‭ ‬إطلاق‭ ‬اسمائها‭ ‬على‭ ‬المنشآت‭ ‬المهمة‭ ‬لهذه‭ ‬الأندية‭!‬