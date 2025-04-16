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6 شهداء بقصف الاحتلال خيمة لنازحين في بيت لاهيا

6 شهداء بقصف الاحتلال خيمة لنازحين في بيت لاهيا

2025-04-16 08:09:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

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