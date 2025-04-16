جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تحتفي بيوم العلم الأردني: راية الوحدة ومظلة الانتماء - صور

خبرني - نظّمت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة احتفالية وطنية بمناسبة يوم العلم الأردني، بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور هيثم عبدالله أبوخديجة، ورئيس الجامعة أ.د سميحة جراح، ونواب الرئيس وعدد كبير من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة، في تعبير حي عن الاعتزاز بالراية الأردنية الخفاقة، التي ترمز إلى السيادة والوحدة والكرامة الوطنية.

وتضمنت الفعالية معرضًا فنيًا أبدعه طلبة الجامعة، جسّدوا من خلاله رمزية العلم وتاريخ الوطن، بلوحات نابضة بالانتماء والهوية، ليؤكدوا أن يوم العلم ليس مناسبة عابرة، بل محطة تتجدد فيها معاني الوفاء والانتماء، وترتفع فيها مشاعر الاعتزاز بالوطن وقيادته الحكيمة.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن رؤية الجامعة ورسالتها في ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الوعي لدى الطلبة، انطلاقًا من إيمانها بأن العلم الأردني هو أكثر من رمز، بل هو عنوان للأمن والسيادة، وحافز لمزيد من العطاء والانتماء. سائلين الله أن يديم على أردننا نعمة الأمن والأمان، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حفظهما الله ورعاهما.