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نحن أبناء المساجد بلا أجندة

نحن أبناء المساجد بلا أجندة

2025-04-16 08:01:27
(MENAFN- Khaberni)

في وطن صمد على خطوط النار لا يحتاج أبناؤه إلى من يعلمهم معنى الإيمان ولا إلى من يُعرفهم على بيوت الله فقد عرفوها طريقا منذ نعومة أظفارهم وساروا إليه بأقدام طاهرة وقلوب صافية لا حزبية فيها ولا ادعاء.

في الأردن حفرت آيات القرآن في صدورنا قبل أن تُكتب على السبورة وتعلمنا مكارم الأخلاق في أفنية بيوتنا حين كانت الأمهات ينسجن لنا سيرة الوطن والعشيرة و في دعوات المساء وأحاديث الخبز والماء.

ورغم سنوات الحريق في الجوار ظل هذا البلد ثابتا لم ينجر خلف شعارات مستوردة ولا إيديولوجيات غريبة، لا بعثية ولا ناصرية ولا شيوعية. كلها مرت ثم ذهبت إلى رماد النسيان فيما بقي الأردني يعرف يقينه وبوصلته جيدا.

واليوم وسط ضجيج التخوين والتكفير ترتفع أصوات تريد أن تعيد تعريفنا بديننا وكأننا بحاجة إلى تذكير بأن الله واحد أحد عرفناه في طفولتنا وسجدنا له كما أراد لا كما تُمليه اجتهادات الطارئين.

نؤمن بمحمد رسولا ونبيا وبعيسى عليه السلام وبكل الرسل كما أمرنا كتاب الله. في هذا الوطن تتجاور المآذن مع الأجراس ويقف المسلم والمسيحي كتفا بكتف، يزرعون الشجر ويحرسون الحجر ويقدمون أبناءهم فداء لراية واحدة.

إلى أولئك الذين يحتكرون الدين ويختزلون الهوية ويسعون إلى إقصاء مكونات المجتمع الأردني الأصيلة من مختلف المنابت والأصول ممن ولاؤهم لتراب وطنهم، اعلموا أن هذه الأرض قد سقيت بدماء الشهداء وأن جذور أبنائها تمتد عميقا في تاريخها،لا تهزها الرياح ولا تقطعها الخطب.
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نحن أبناء المساجد بلا أجندة فلا تزرعوا الشك في اليقين.

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