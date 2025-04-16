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نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .. الفرق المتأهلة وموعد المواجهات

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .. الفرق المتأهلة وموعد المواجهات

2025-04-16 08:01:26
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تأهلت4 أندية إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موزعة على فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا.

والأندية الأربعة المتأهلة هي:

. باريس سان جيرمان على حساب أستون فيلا (5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب)

. برشلونة على حساب دورتموند (5-3 في مجموع المباراتين)

. أرسنال على حساب ريال مدريد (5-1 في مجموع المباراتين)

. إنتر ميلان على حساب بايرن ميونخ (4-3 في مجموع المباراتين)

وبناء على القرعة التي أجريت سابقا فان مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون على النحو التالي :

مباراتا الذهاب:

. برشلونة x إنتر ميلان (الثلاثاء 29 أبريل/نيسان الجاري)

. أرسنال x سان جيرمان (الثلاثاء 29 أبريل/نيسان الجاري)

مباراتا الإياب:

. باريس سان جيرمان x أرسنال (الثلاثاء 6 مايو/أيار المقبل)

. إنتر ميلان x برشلونة (الثلاثاء 6 مايو/أيار المقبل)

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