نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .. الفرق المتأهلة وموعد المواجهات

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا .. الفرق المتأهلة وموعد المواجهات
خبرني - تأهلت4 أندية إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موزعة على فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا.
والأندية الأربعة المتأهلة هي:
. باريس سان جيرمان على حساب أستون فيلا (5-4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب)
. برشلونة على حساب دورتموند (5-3 في مجموع المباراتين)
. أرسنال على حساب ريال مدريد (5-1 في مجموع المباراتين)
. إنتر ميلان على حساب بايرن ميونخ (4-3 في مجموع المباراتين)
وبناء على القرعة التي أجريت سابقا فان مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون على النحو التالي :
مباراتا الذهاب:
. برشلونة x إنتر ميلان (الثلاثاء 29 أبريل/نيسان الجاري)
. أرسنال x سان جيرمان (الثلاثاء 29 أبريل/نيسان الجاري)
مباراتا الإياب:
. باريس سان جيرمان x أرسنال (الثلاثاء 6 مايو/أيار المقبل)
. إنتر ميلان x برشلونة (الثلاثاء 6 مايو/أيار المقبل)
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