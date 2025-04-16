بوتين يستقبل أسرى سابقين بغزة في الكرملين ويُثني على حماس

خبرني - استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء في الكرملين أسرى سابقين لأول مرة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، معربا عن امتنانه لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لما وصفه بـ"العمل الإنساني" المتمثل في إطلاق سراحهم.

وضم اللقاء ساشا تروفانوف، الذي أُطلق سراحه في صفقة تبادل أسرى في فبراير/شباط الماضي، إلى جانب والدته يلينا وشريكه سابير كوهين، اللذين أُطلق سراحهما في صفقة سابقة.

وفي مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام الروسية الرسمية، ظهر بوتين وهو يقدم الزهور إلى يلينا وسابير ويصافح ساشا.

وخلال اللقاء قال بوتين إن إطلاق سراح المحتجزين في غزة، ومنهم تروفانوف، أصبح ممكنا "بفضل العلاقات الممتدة بين روسيا والشعب الفلسطيني".

كما شدد على أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها من أجل عودة باقي الأسرى من القطاع.

يشار إلى أن إسرائيل تقدر أن 59 أسيرا إسرائيليا لايزالون موجودين بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، في حين يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.