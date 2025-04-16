فتاة تحاول الانتحار في عمان
خبرني - حاولت سيدة ثلاثينية الانتحار في إحدى ضواحي العاصمة الأردنية عمان، بتناولها كمية غير معروفة من حبوب الادوية وإيذاء نفسها بأداة حادة، على إثر خلافات عائلية.
وأفاد مصدر طبي بأن السيدة توجهت بنفسها إلى أحد المستشفيات بعد أن تدهورت حالتها الصحية ، وتلقّت الإسعافات الأولية اللازمة، ثم نُقلت للمراقبة واستكمال العلاج، مشيرًا إلى أن حالتها العامة تُوصف بأنها "متوسطة".
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