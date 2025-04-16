فتاة تحاول الانتحار في عمان

خبرني - حاولت سيدة ثلاثينية الانتحار في إحدى ضواحي العاصمة الأردنية عمان، بتناولها كمية غير معروفة من حبوب الادوية وإيذاء نفسها بأداة حادة، على إثر خلافات عائلية.

وأفاد مصدر طبي بأن السيدة توجهت بنفسها إلى أحد المستشفيات بعد أن تدهورت حالتها الصحية ، وتلقّت الإسعافات الأولية اللازمة، ثم نُقلت للمراقبة واستكمال العلاج، مشيرًا إلى أن حالتها العامة تُوصف بأنها "متوسطة".