بعد رصد الفيديوهات.. وزارة الداخلية المصرية تكشف ملابسات واقعة سيدة أكتوبر

خبرني - كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل واقعة سيدة ظهرت في عدة تسجيلات وهي تفتعل مشادات كلامية وتعتدي على عدد من المواطنين، مدعية تعرضها للتحرش والمضايقة.

الأمر الذي أحدث تفاعلًا واسعًا عقب انتشار تلك المقاطع. جاء ذلك في متابعة عاجلة من وزارة الداخلية للمقاطع المصورة التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي،

أوضحت الأجهزة الأمنية أن التحريات أفضت إلى تحديد هوية صاحبة الحساب التي ظهرت في المقاطع، وتبين أنها تقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتم الاستماع إلى أقوال أحد أقاربها، الذي أكد أنها تعاني من اضطراب نفسي منذ فترة، مشيرًا إلى أن حالتها استدعت دخولها مصحات نفسية أكثر من مرة لتلقي الرعاية اللازمة.

وأكد المصدر ذاته أن السيدة قد أُودعت بالفعل في إحدى المصحات النفسية بتاريخ 12 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك بناءً على حالتها الصحية واحتياجها إلى علاج متخصص ومستمر.

وأضاف البيان الأمني أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التعامل مع البلاغات الكيدية أو التصرفات غير المتزنة التي قد تسبب بلبلة أو تؤدي إلى مشكلات في الشارع العام، لا سيما حين ترتبط بادعاءات تحرش أو سلوكيات خاطئة قد تترك أثرًا سلبيًا على المواطنين دون مبرر حقيقي.

وجاء هذا التحرك من وزارة الداخلية بعد رصد دقيق للمقاطع المتداولة، ومراجعة محتواها من قبل الفرق الفنية المختصة، ليتبين أن ما صدر عن السيدة كان سلوكًا فرديًا غير منضبط نتج عن ظروفها الصحية.

وشددت الجهات الأمنية على ضرورة التحقق من صحة المعلومات المتداولة على المنصات الرقمية قبل التفاعل معها، مؤكدة استمرارها في رصد أي تجاوزات أو تصرفات مرفوضة من شأنها التأثير على الأمن العام أو التسبب في أذى نفسي أو اجتماعي للمواطنين.