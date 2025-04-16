بعد رصد الفيديوهات.. وزارة الداخلية المصرية تكشف ملابسات واقعة سيدة أكتوبر

بعد رصد الفيديوهات.. وزارة الداخلية المصرية تكشف ملابسات واقعة سيدة أكتوبر
خبرني - كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل واقعة سيدة ظهرت في عدة تسجيلات وهي تفتعل مشادات كلامية وتعتدي على عدد من المواطنين، مدعية تعرضها للتحرش والمضايقة.
الأمر الذي أحدث تفاعلًا واسعًا عقب انتشار تلك المقاطع. جاء ذلك في متابعة عاجلة من وزارة الداخلية للمقاطع المصورة التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي،
أوضحت الأجهزة الأمنية أن التحريات أفضت إلى تحديد هوية صاحبة الحساب التي ظهرت في المقاطع، وتبين أنها تقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وتم الاستماع إلى أقوال أحد أقاربها، الذي أكد أنها تعاني من اضطراب نفسي منذ فترة، مشيرًا إلى أن حالتها استدعت دخولها مصحات نفسية أكثر من مرة لتلقي الرعاية اللازمة.
وأكد المصدر ذاته أن السيدة قد أُودعت بالفعل في إحدى المصحات النفسية بتاريخ 12 أبريل/ نيسان الجاري، وذلك بناءً على حالتها الصحية واحتياجها إلى علاج متخصص ومستمر.
وأضاف البيان الأمني أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار التعامل مع البلاغات الكيدية أو التصرفات غير المتزنة التي قد تسبب بلبلة أو تؤدي إلى مشكلات في الشارع العام، لا سيما حين ترتبط بادعاءات تحرش أو سلوكيات خاطئة قد تترك أثرًا سلبيًا على المواطنين دون مبرر حقيقي.
وجاء هذا التحرك من وزارة الداخلية بعد رصد دقيق للمقاطع المتداولة، ومراجعة محتواها من قبل الفرق الفنية المختصة، ليتبين أن ما صدر عن السيدة كان سلوكًا فرديًا غير منضبط نتج عن ظروفها الصحية.
وشددت الجهات الأمنية على ضرورة التحقق من صحة المعلومات المتداولة على المنصات الرقمية قبل التفاعل معها، مؤكدة استمرارها في رصد أي تجاوزات أو تصرفات مرفوضة من شأنها التأثير على الأمن العام أو التسبب في أذى نفسي أو اجتماعي للمواطنين.
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