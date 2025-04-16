الصفدي يشكر دول تضامنت مع الأردن ضد محاولة استهداف أمنه واستقراره

خبرني - وجه وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الشكر لدول على اتصالاتهم وبياناتهم التي عبرت عن تضامنهم مع الأردن ضد محاولة استهداف أمنه واستقراره التي أحبطتها الأجهزة الأمنية الباسلة، والتي عكست علاقات الأخوة التاريخية، والاقتناع المشترك الراسخ أن أمن الدول واحد.

وتوالت ردود الفعل العربية بعد إحباط دائرة المخابرات العامة مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن.

وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.