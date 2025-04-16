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تعيين أكرم خطاب رئيسًا فخريًا لهيئة شباب لواء عين الباشا

تعيين أكرم خطاب رئيسًا فخريًا لهيئة شباب لواء عين الباشا

2025-04-16 07:20:30
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت هيئة شباب لواء عين الباشا عن اختيار السيد أكرم خطاب رئيسًا فخريًا للهيئة، تقديرًا لمسيرته المجتمعية المتميزة، ودعمه المتواصل لقضايا الشباب والتنمية في اللواء.

ويأتي هذا التعيين في إطار سعي الهيئة لتعزيز دور الشخصيات الوطنية المؤثرة في دعم مبادرات الشباب، وإشراكهم في تطوير المجتمع المحلي، بما ينسجم مع الرؤية الملكية في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.

وأعربت الهيئة عن اعتزازها بانضمام أكرم خطاب إلى صفوفها، مؤكدة أن وجوده كرئيس فخري سيكون قيمة مضافة لمسيرتها ونشاطاتها المستقبلية.

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