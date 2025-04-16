تعيين أكرم خطاب رئيسًا فخريًا لهيئة شباب لواء عين الباشا

تعيين أكرم خطاب رئيسًا فخريًا لهيئة شباب لواء عين الباشا
خبرني - أعلنت هيئة شباب لواء عين الباشا عن اختيار السيد أكرم خطاب رئيسًا فخريًا للهيئة، تقديرًا لمسيرته المجتمعية المتميزة، ودعمه المتواصل لقضايا الشباب والتنمية في اللواء.
ويأتي هذا التعيين في إطار سعي الهيئة لتعزيز دور الشخصيات الوطنية المؤثرة في دعم مبادرات الشباب، وإشراكهم في تطوير المجتمع المحلي، بما ينسجم مع الرؤية الملكية في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة.
وأعربت الهيئة عن اعتزازها بانضمام أكرم خطاب إلى صفوفها، مؤكدة أن وجوده كرئيس فخري سيكون قيمة مضافة لمسيرتها ونشاطاتها المستقبلية.
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