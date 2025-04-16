المشي السريع يقي من اضطراب إيقاع دقات القلب

خبرني - قالت دراسة جديدة إن الذين يسيرون بوتيرة أسرع من 6 كيلومترات في الساعة، لديهم معدلات أقل من اضطرابات نظم القلب.

وأفاد الباحثون بأن متوسط ​​سرعة يتراوح بين 3 و6 كيلومترات في الساعة، يقلل أيضاً من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وبحسب "هيلث داي"، وجد البث أن المشي السريع لمسافات طويلة قد يقلل من خطر الإصابة باضطرابات نُظم القلب.

ومن خلال بيانات 421 ألف شخص بينهم 82 ألف ارتدوا أجهزة مراقبة تسارع وتيرة الحركة، تبين أن من يسيرون بوتيرة أسرع من 6 كم في الساعة لديهم خطر أقل بنسبة 43% للإصابة باضطراب نُظم القلب، مقارنةً بمن يسيرون بوتيرة أقل من 6 كيلومترات في الساعة.

وأضاف الباحثون أن الوقت المُستغرق في المشي يُؤثر أيضاً على درجة الخطر.

حيث انخفض خطر الإصابة باضطرابات إيقاع دقات القلب بنسبة 27% لدى من يقضون وقتاً أطول في المشي بوتيرة متوسطة أو سريعة.

وقدّر الباحثون أن حوالي 36% من العلاقة بين سرعة المشي واضطرابات نُظم القلب تتأثر بالالتهابات وعمليات الأيض.

ويتوافق هذا مع أبحاث سابقة، وجدت أن المشي السريع يقلل من السمنة، ويُحسّن ضبط سكر الدم، ويقي من داء السكري، ويخفّض ضغط الدم.ة