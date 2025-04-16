المشي السريع يقي من اضطراب إيقاع دقات القلب

المشي السريع يقي من اضطراب إيقاع دقات القلب
خبرني - قالت دراسة جديدة إن الذين يسيرون بوتيرة أسرع من 6 كيلومترات في الساعة، لديهم معدلات أقل من اضطرابات نظم القلب.
وأفاد الباحثون بأن متوسط سرعة يتراوح بين 3 و6 كيلومترات في الساعة، يقلل أيضاً من خطر الإصابة بأمراض القلب.
وبحسب "هيلث داي"، وجد البث أن المشي السريع لمسافات طويلة قد يقلل من خطر الإصابة باضطرابات نُظم القلب.
ومن خلال بيانات 421 ألف شخص بينهم 82 ألف ارتدوا أجهزة مراقبة تسارع وتيرة الحركة، تبين أن من يسيرون بوتيرة أسرع من 6 كم في الساعة لديهم خطر أقل بنسبة 43% للإصابة باضطراب نُظم القلب، مقارنةً بمن يسيرون بوتيرة أقل من 6 كيلومترات في الساعة.
وأضاف الباحثون أن الوقت المُستغرق في المشي يُؤثر أيضاً على درجة الخطر.
حيث انخفض خطر الإصابة باضطرابات إيقاع دقات القلب بنسبة 27% لدى من يقضون وقتاً أطول في المشي بوتيرة متوسطة أو سريعة.
وقدّر الباحثون أن حوالي 36% من العلاقة بين سرعة المشي واضطرابات نُظم القلب تتأثر بالالتهابات وعمليات الأيض.
ويتوافق هذا مع أبحاث سابقة، وجدت أن المشي السريع يقلل من السمنة، ويُحسّن ضبط سكر الدم، ويقي من داء السكري، ويخفّض ضغط الدم.ة
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