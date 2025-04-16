بوتين يشبّه إيلون ماسك بعبقري الفضاء السوفيتي.. فمن هو؟

خبرني - أثنى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، على رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وشبهه بالمهندس سيرجي كوروليف، الذي ينسب إليه الفضل في نجاح برنامج الفضاء للاتحاد السوفيتي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بوتين قوله، خلال لقاء مع طلاب بشأن سياسة الفضاء الروسية، "أتعلمون، هناك شخص يعيش في الولايات (المتحدة) يمكن القول إنه مهووس تماما بالمريخ".

وذكرت الوكالة أن الرئيس الروسي عقد مقارنة بين ماسك والمهندس سيرجي كوروليف الذي لعب دورا أساسيا في نجاح الاتحاد السوفيتي في انطلاق يوري جاجارين في أول رحلة مأهولة للفضاء عام 1961.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله إن "مثل هؤلاء الأشخاص يندر ظهورهم بين البشر، تشغلهم فكرة محددة. ورغم أن الأمر يبدو مستبعدا اليوم فإن مثل هذه الأفكار غالبا ما يتم استيعابها بعد فترة".

وسبق أن أشاد بوتين بماسك، مالك شركة سبيس إكس لتكنولوجيا الفضاء، ووصفه بأنه "شخص استثنائي".

وتزايدت حدة انتقاد ماسك لأوكرانيا، التي تخوض حربا ضد روسيا منذ عام 2022، عندما أمر الكرملين عشرات الآلاف من القوات الروسية بدخول الأراضي الأوكرانية.

بوتين وسيرجي كوروليف وإيلون ماسك

سيرجي بافلوفيتش كوروليوف (1907–1966) هو مهندس ومصمم صواريخ ومركبات فضائية سوفييتي، ويُعتبر العقل المدبر وراء برنامج الفضاء السوفيتي خلال خمسينيات وستينيات القرن العشرين.

وُلد في مدينة جيتومير، التي كانت آنذاك جزءًا من الإمبراطورية الروسية (وتقع حاليًا في أوكرانيا)، وتلقى تعليمه في معاهد تقنية مرموقة مثل معهد كييف للفنون التطبيقية ومعهد موسكو العالي الفني.

في ثلاثينيات القرن الماضي، شارك كوروليوف في تأسيس مجموعة موسكو لدراسة الحركة التفاعلية، والتي أطلقت أول صاروخ سوفيتي يعمل بالوقود السائل في عام 1933.

وخلال الحرب العالمية الثانية، تم اعتقاله بتهم سياسية زائفة وقضى سنوات في معسكرات العمل القسري، لكنه أُفرج عنه لاحقًا وعاد للعمل في مجال تصميم الصواريخ.

وبعد الحرب، قاد كوروليوف تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات، وكان له دور محوري في إطلاق أول قمر صناعي في العالم، "سبوتنيك 1"، في عام 1957.

كما أشرف على إرسال أول إنسان إلى الفضاء، يوري جاجارين، في عام 1961، من خلال مركبة "فوستوك". ظل اسمه وهويته سرًا خلال حياته، وكان يُعرف بلقب "المصمم الرئيسي"، ولم يُكشف عن دوره الحقيقي إلا بعد وفاته.

توفي كوروليوف في موسكو عام 1966، ودُفن في جدار الكرملين في الساحة الحمراء، تكريمًا لإسهاماته العظيمة في مجال الفضاء.