نجل فضل شاكر يفجّر مفاجأة: والدي بريء.. ولكن!

نجل فضل شاكر يفجّر مفاجأة: والدي بريء.. ولكن!
خبرني - أكد محمد فضل شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، صحة الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول تبرئة والده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني في الأحداث التي شهدها لبنان قبل سنوات.
وخلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، وضع محمد فضل شاكر حداً للتكهنات المتداولة، مؤكداً أن الحكم القضائي ببراءة والده قد صدر بالفعل منذ عام 2018.
وفي سياق حديثه، أعرب محمد عن استغرابه لعدم تسليط وسائل الإعلام اللبنانية الضوء على هذا الحكم الهام في حينه، وهو ما أثار علامات استفهام حول أسباب هذا التجاهل الإعلامي آنذاك، مشيراً إلى أن هذا التأكيد يأتي في ظل تحديات قضائية أخرى تواجه الفنان وعائلته في الوقت الراهن.
تهمة جديدة
وكشف نجل الفنان اللبناني أن والده يواجه حالياً تهمة جديدة تتعلق بادعاءات بسلب أموال بعض الأشخاص، في حين تُتهم العائلة أيضاً في قضية تبييض أموال تقدر قيمتها بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي.
ووصف هذه الاتهامات بـ "العارية تماماً من الصحة" و"الباعثة على السخرية"، مؤكداً ثقته الكاملة في نزاهة القضاء اللبناني وقدرته على إظهار الحقائق في المرحلة المقبلة.
وفي ختام الفيديو، وجّه محمد فضل شاكر تحية تقدير إلى الجيش اللبناني، مؤكداً على يقينه بأن المؤسسة العسكرية "تعلم تماماً ببراءة والده من هذه التهم" التي وُجهت إليه سابقاً.
من جهته، تفاعل الفنان فضل شاكر بشكل مقتضب مع تصريحات نجله عبر خاصية "القصص القصيرة" في حسابه على "إنستغرام"، حيث أعاد نشر الفيديو مرفقاً بعبارة مؤثرة تعكس صبره وثقته في المستقبل، قائلاً: "حبيبي بابا، صبرنا كتير والفرج جاي يا كبير".
ويترقب جمهور الفنان اللبناني فضل شاكر عرض فيلم وثائقي درامي جديد عنه يحمل اسم "يا غايب"، يستعرض محطات بارزة في حياته الفنية والشخصية، ومن المقرر أن تبدأ منصة "شاهد" في بث هذا العمل يوم الأحد المقبل.
أطلقت منصة "شاهد" الإعلان التشويقي للفيلم الوثائقي "يا غايب"، الذي يستعرض أبرز محطات الفنان اللبناني فضل شاكر الفنية والشخصية.
وكشفت الإعلانات الترويجية التي بثتها المنصة عن جوانب مؤثرة من الفيلم، حيث ظهر فضل شاكر في أحد المشاهد وهو يذرف الدموع.
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