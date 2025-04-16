نجل فضل شاكر يفجّر مفاجأة: والدي بريء.. ولكن!

خبرني - أكد محمد فضل شاكر، نجل الفنان اللبناني فضل شاكر، صحة الأنباء التي انتشرت مؤخراً حول تبرئة والده من تهمة القتال ضد الجيش اللبناني في الأحداث التي شهدها لبنان قبل سنوات.

وخلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، وضع محمد فضل شاكر حداً للتكهنات المتداولة، مؤكداً أن الحكم القضائي ببراءة والده قد صدر بالفعل منذ عام 2018.

وفي سياق حديثه، أعرب محمد عن استغرابه لعدم تسليط وسائل الإعلام اللبنانية الضوء على هذا الحكم الهام في حينه، وهو ما أثار علامات استفهام حول أسباب هذا التجاهل الإعلامي آنذاك، مشيراً إلى أن هذا التأكيد يأتي في ظل تحديات قضائية أخرى تواجه الفنان وعائلته في الوقت الراهن.

تهمة جديدة

وكشف نجل الفنان اللبناني أن والده يواجه حالياً تهمة جديدة تتعلق بادعاءات بسلب أموال بعض الأشخاص، في حين تُتهم العائلة أيضاً في قضية تبييض أموال تقدر قيمتها بمبلغ 130 ألف دولار أمريكي.

ووصف هذه الاتهامات بـ "العارية تماماً من الصحة" و"الباعثة على السخرية"، مؤكداً ثقته الكاملة في نزاهة القضاء اللبناني وقدرته على إظهار الحقائق في المرحلة المقبلة.

وفي ختام الفيديو، وجّه محمد فضل شاكر تحية تقدير إلى الجيش اللبناني، مؤكداً على يقينه بأن المؤسسة العسكرية "تعلم تماماً ببراءة والده من هذه التهم" التي وُجهت إليه سابقاً.

من جهته، تفاعل الفنان فضل شاكر بشكل مقتضب مع تصريحات نجله عبر خاصية "القصص القصيرة" في حسابه على "إنستغرام"، حيث أعاد نشر الفيديو مرفقاً بعبارة مؤثرة تعكس صبره وثقته في المستقبل، قائلاً: "حبيبي بابا، صبرنا كتير والفرج جاي يا كبير".

ويترقب جمهور الفنان اللبناني فضل شاكر عرض فيلم وثائقي درامي جديد عنه يحمل اسم "يا غايب"، يستعرض محطات بارزة في حياته الفنية والشخصية، ومن المقرر أن تبدأ منصة "شاهد" في بث هذا العمل يوم الأحد المقبل.

أطلقت منصة "شاهد" الإعلان التشويقي للفيلم الوثائقي "يا غايب"، الذي يستعرض أبرز محطات الفنان اللبناني فضل شاكر الفنية والشخصية.

وكشفت الإعلانات الترويجية التي بثتها المنصة عن جوانب مؤثرة من الفيلم، حيث ظهر فضل شاكر في أحد المشاهد وهو يذرف الدموع.

.