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المخادمة حكما لقمة الوحدات والحسين إربد في الدوري

المخادمة حكما لقمة الوحدات والحسين إربد في الدوري

2025-04-16 07:20:29
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - سمت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، الحكم أدهم مخادمة، لإدارة قمة الأسبوع العشرين من دوري المحترفين التي تجمع فريقي الوحدات والحسين إربد الجمعة المقبل، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.

وأعلنت دائرة الحكام عن أسماء طاقم تحكيم المباراة الذي يضم إلى جانب المخادمة كلا من الحكام المساعدين محمد الخلف، حمزة سعادة، ومحمود السوالمة رابعاً.

كما أعلنت دائرة الحكام عن أسماء بقية مباريات الجولة العشرين التي تنطلق الخميس وتختتم السبت المقبل.

ففي مباراة شباب الأردن وشباب العقبة، تم تعيين أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، محمد محرم، ومحمد أسامة رابعاً، ومباراة الفيصلي والرمثا، مروان السماعيل للساحة، الحكام المساعدين أحمد الرويلي، عمرو عجاج، وعمر المعاني رابعاً، ومباراة مغير السرحان ومعان، محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، أحمد الحتو، ومعاذ عبدالسلام رابعاً، ومباراة السلط والصريح، محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، حمزة أبو عبيد، وأسامة حسن رابعاً، ومباراة الأهلي والجزيرة، محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، صابرين العبادي، ومحمد بني هاني رابعاً.

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