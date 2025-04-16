المخادمة حكما لقمة الوحدات والحسين إربد في الدوري

المخادمة حكما لقمة الوحدات والحسين إربد في الدوري
خبرني - سمت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، الحكم أدهم مخادمة، لإدارة قمة الأسبوع العشرين من دوري المحترفين التي تجمع فريقي الوحدات والحسين إربد الجمعة المقبل، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة.
وأعلنت دائرة الحكام عن أسماء طاقم تحكيم المباراة الذي يضم إلى جانب المخادمة كلا من الحكام المساعدين محمد الخلف، حمزة سعادة، ومحمود السوالمة رابعاً.
كما أعلنت دائرة الحكام عن أسماء بقية مباريات الجولة العشرين التي تنطلق الخميس وتختتم السبت المقبل.
ففي مباراة شباب الأردن وشباب العقبة، تم تعيين أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، محمد محرم، ومحمد أسامة رابعاً، ومباراة الفيصلي والرمثا، مروان السماعيل للساحة، الحكام المساعدين أحمد الرويلي، عمرو عجاج، وعمر المعاني رابعاً، ومباراة مغير السرحان ومعان، محمد عرفة للساحة، الحكام المساعدين قيس خميس، أحمد الحتو، ومعاذ عبدالسلام رابعاً، ومباراة السلط والصريح، محمد مفيد للساحة، الحكام المساعدين أحمد سمارة، حمزة أبو عبيد، وأسامة حسن رابعاً، ومباراة الأهلي والجزيرة، محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، صابرين العبادي، ومحمد بني هاني رابعاً.
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