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ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء وجه بمواصلة الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى

ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء وجه بمواصلة الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى

2025-04-16 07:20:29
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قال ديوان بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى أخيرا تقييما للوضع في قضية المحتجزين مع فريق التفاوض ورؤساء الأجهزة الأمنية، وأنه وجه "بمواصلة الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن".

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