ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء وجه بمواصلة الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى

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ديوان نتنياهو: رئيس الوزراء وجه بمواصلة الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - قال ديوان بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى أخيرا تقييما للوضع في قضية المحتجزين مع فريق التفاوض ورؤساء الأجهزة الأمنية، وأنه وجه "بمواصلة الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن".
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