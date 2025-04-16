آرسنال يجدد الفوز على الريال ويتأهل من قلب البرنابيو

آرسنال يجدد الفوز على الريال ويتأهل من قلب البرنابيو
حبرني - جدد ارسنال الفوز على مضيفه ريال مدريد في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.
وتأهل الفريق الإنجليزي إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه على مضيفه ريال مدريد الإسباني 2-1 يوم الأربعاء في إياب ربع النهائي.
وكان آرسنال قد انتصر في مواجهة الذهاب بثلاثية دون رد لينجح في قطع بطاقة العبور إلى نصف النهائي.
وأظهر آرسنال تماسكاً لافتاً خلال مباراة العودة في الوقت الذي افتقد به ريال مدريد للحلول الهجومية.
وأهدر ساكا ركلة جزاء (13) لكنه سجّل هدفاً جميلاً (65)، قبل أن يعدل البرازيلي فينيسيوس النتيجة (67)، فيما جاء هدف الفوز للضيف عبر البرازيلي الآخر مارتينيلي (90+3).
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