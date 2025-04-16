آرسنال يجدد الفوز على الريال ويتأهل من قلب البرنابيو

حبرني - جدد ارسنال الفوز على مضيفه ريال مدريد في اياب ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

وتأهل الفريق الإنجليزي إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه على مضيفه ريال مدريد الإسباني 2-1 يوم الأربعاء في إياب ربع النهائي.

وكان آرسنال قد انتصر في مواجهة الذهاب بثلاثية دون رد لينجح في قطع بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وأظهر آرسنال تماسكاً لافتاً خلال مباراة العودة في الوقت الذي افتقد به ريال مدريد للحلول الهجومية.

وأهدر ساكا ركلة جزاء (13) لكنه سجّل هدفاً جميلاً (65)، قبل أن يعدل البرازيلي فينيسيوس النتيجة (67)، فيما جاء هدف الفوز للضيف عبر البرازيلي الآخر مارتينيلي (90+3).