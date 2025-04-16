الأردن ينتظر رد سورية لتسيير رحلات من عمان إلى دمشق عبر القطار

خبرني - كدت مصادر رسمية مطلعة في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني أن الأردن مستعد لتسيير رحلات من عمان إلى درعا عبر القطار.

وبين المصدر أن الأردن بانتظار تأكيد من الجانب السوري إبلاغه بجاهزية الخط الحديدي الحجازي من درعا الى دمشق فنيا ولوجستيا وأمنيا تمهيدا لتسيير رحلات سياحية من عمان إلى دمشق قد يتبعها رحلات لشحن البضائع عبر القطار، بحسب الغد.

واشار الى أن رحلات القطار عبر الخط الحديدي الحجازي من عمان الى دمشق ستقتصر في البداية على الرحلات السياحية تليها رحلات لنقل البضائع عبر القطار.

وكان المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني زاهي خليل أعلن قبل أسبوع عن توجه لإطلاق رحلات سياحية من الأردن إلى سورية.

وبين خليل، أن الرحلات السياحية ستنطلق من محطة عمان الحجازية مرورًا بالزرقاء والمفرق، باتجاه حدود جابر، ثم إلى محطة درعا، ومن ثم إلى محطة القدم في العاصمة السورية دمشق، وهي آخر محطة في الخط الحجازي.

وأشار إلى أن الجانب السوري سيعمل على صيانة الخط داخل أراضيه، على أن تبدأ الرحلات بعد الانتهاء من التنسيق مع الجانب السوري وإتمام الترتيبات اللوجستية بين البلدين.

وبين خليل أن انطلاق الرحلات مرتبط أيضًا بالتوجهات الحكومية الأردنية والأمور الفنية والأمنية من الجانب السوري، خاصة فيما يتعلق ببعض الانقطاعات في الخط الحديدي داخل الأراضي السورية.

ورجح خليل أن المخطط يتوقع أن تكون هناك 3 رحلات أسبوعية من الأردن إلى سورية.