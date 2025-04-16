واشنطن تطلب من الوسطاء معرفة مصير الأسير عيدان

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واشنطن تطلب من الوسطاء معرفة مصير الأسير عيدان
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الولايات المتحدة توجهت للوسطاء بطلب عاجل لمعرفة مصير الأسير عيدان ألكسندر الذي قالت كتائب عز الدين القسام إن الاتصال انقطع بينها وبين آسريه نتيجة القصف الإسرائيلي.
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