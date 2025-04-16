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واشنطن تطلب من الوسطاء معرفة مصير الأسير عيدان

واشنطن تطلب من الوسطاء معرفة مصير الأسير عيدان

2025-04-16 07:20:27
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الولايات المتحدة توجهت للوسطاء بطلب عاجل لمعرفة مصير الأسير عيدان ألكسندر الذي قالت كتائب عز الدين القسام إن الاتصال انقطع بينها وبين آسريه نتيجة القصف الإسرائيلي.

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