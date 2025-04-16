قرعة كأس العالم 2026.. ترمب يهدد خطط الفيفا

خبرني - بات متوقعا أن يتسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغيير خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص قرعة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في صيف العام المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وقبل 6 أشهر من انطلاق مونديال 2026، تقام قرعة البطولة في أمريكا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفيفا يجري محادثات متقدمة لاستضافة قرعة كأس العالم 2026 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، التي استضافت قرعة نسخة 1994 بالولايات المتحدة.

ويقال إن الهيئة الحاكمة تخوض مفاوضات مع عدد من الأماكن الفاخرة في المدينة السياحية الشهيرة قبل الحفل الذي سيقام على هامش القرعة.

وذكر التقرير أن العديد من المسؤولين التنفيذيين في المدن المضيفة حريصون أيضا على أن تحصل لاس فيغاس على الموافقة، وذلك بسبب رغبتهم في ترفيه الشركاء التجاريين المحتملين هناك حول القرعة.

ودرس الفيفا إمكانية إقامة الحفل في صالة "إم جي إم غراند غاردن أرينا"، التي تتسع لـ17 ألف متفرج، وهناك خيارات أخرى مطروحة.

لكن من غير المستبعد أن يضطر الفيفا لنقل الحدث إلى مكان أقرب إلى الرئيس ترمب في واشنطن العاصمة.

وتتراوح الخيارات المتاحة بين عقد الحفل في شكل مبسط في البيت الأبيض، أو استخدام مواقع محتملة أخرى في العاصمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تستضيف 75% تقريبا من مباريات مونديال 2026، فيما تتوزع الـ25% المتبقية على المكسيك وكندا.