قرعة كأس العالم 2026.. ترمب يهدد خطط الفيفا

قرعة كأس العالم 2026.. ترمب يهدد خطط الفيفا
خبرني - بات متوقعا أن يتسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغيير خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص قرعة كأس العالم 2026.
ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في صيف العام المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.
وقبل 6 أشهر من انطلاق مونديال 2026، تقام قرعة البطولة في أمريكا في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الفيفا يجري محادثات متقدمة لاستضافة قرعة كأس العالم 2026 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، التي استضافت قرعة نسخة 1994 بالولايات المتحدة.
ويقال إن الهيئة الحاكمة تخوض مفاوضات مع عدد من الأماكن الفاخرة في المدينة السياحية الشهيرة قبل الحفل الذي سيقام على هامش القرعة.
وذكر التقرير أن العديد من المسؤولين التنفيذيين في المدن المضيفة حريصون أيضا على أن تحصل لاس فيغاس على الموافقة، وذلك بسبب رغبتهم في ترفيه الشركاء التجاريين المحتملين هناك حول القرعة.
ودرس الفيفا إمكانية إقامة الحفل في صالة "إم جي إم غراند غاردن أرينا"، التي تتسع لـ17 ألف متفرج، وهناك خيارات أخرى مطروحة.
لكن من غير المستبعد أن يضطر الفيفا لنقل الحدث إلى مكان أقرب إلى الرئيس ترمب في واشنطن العاصمة.
وتتراوح الخيارات المتاحة بين عقد الحفل في شكل مبسط في البيت الأبيض، أو استخدام مواقع محتملة أخرى في العاصمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تستضيف 75% تقريبا من مباريات مونديال 2026، فيما تتوزع الـ25% المتبقية على المكسيك وكندا.
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