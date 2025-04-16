إنتر ميلان يحبط بايرن ميونخ.. ويضرب موعدا ناريا مع برشلونة

إنتر ميلان يحبط بايرن ميونخ.. ويضرب موعدا ناريا مع برشلونة
خبرني - أطاح إنتر ميلان بضيفه بايرن ميونخ خارج مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل مثير للفريقين بنتيجة (2-2) في إياب الدور ربع النهائي.
وتأهل النيراتزوري لنصف النهائي مستفيدا من فوزه خارج قواعده ذهابا بنتيجة 2-1، ويتأهل بمجموع 4-3 للمباراتين، ويضرب موعدا ناريا مع برشلونة في نصف النهائي.
تقدم البافاري عبر هاري كين (الدقيقة 52)، قبل أن يعود إنتر بهدفين متتاليين في ثلاث دقائق من خلال لاوتارو مارتينيز وبنيامين بافارد (58 و61). وفي الدقيقة 76 سجل إيريك داير هدف التعادل للبافاري (76).
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