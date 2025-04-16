إنتر ميلان يحبط بايرن ميونخ.. ويضرب موعدا ناريا مع برشلونة

خبرني - أطاح إنتر ميلان بضيفه بايرن ميونخ خارج مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل مثير للفريقين بنتيجة (2-2) في إياب الدور ربع النهائي.

وتأهل النيراتزوري لنصف النهائي مستفيدا من فوزه خارج قواعده ذهابا بنتيجة 2-1، ويتأهل بمجموع 4-3 للمباراتين، ويضرب موعدا ناريا مع برشلونة في نصف النهائي.

تقدم البافاري عبر هاري كين (الدقيقة 52)، قبل أن يعود إنتر بهدفين متتاليين في ثلاث دقائق من خلال لاوتارو مارتينيز وبنيامين بافارد (58 و61). وفي الدقيقة 76 سجل إيريك داير هدف التعادل للبافاري (76).