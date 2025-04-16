أفريكسيم بنك ينظم منتدى FOCUS Africa الأول للتجارة والاستثمار لتعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا

ينظم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر ومجموعة السفراء الأفارقة في القاهرة، منتدى FOCUS Africa للتجارة والاستثمار الافتتاحي في الفترة من 15 إلى 16 أبريل 2025 في فندق دوست ثاني، القاهرة، مصر.

سيتناول FOCUS Africa تحديات الاستثمار الرئيسية وإطلاق الفرص ذات التأثير الكبير عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الأعمال الزراعية والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع والتعدين والسياحة والاقتصاد الأزرق.

سيشارك في المنتدى صناع السياسات الرئيسيين وقادة الأعمال والمستثمرين لاستكشاف استراتيجيات زيادة الاستثمار الأفريقي المباشر والاستثمار الأجنبي المباشر، مع عرض المشاريع القابلة للتمويل القادرة على جذب رؤوس الأموال الإقليمية والدولية.

وعلى الرغم من اجتذاب 3٪ إلى 4٪ فقط من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، فإن أفريقيا قادرة على سد الفجوة السنوية في تمويل البنية الأساسية التي تقدر بنحو 130 مليار دولار إلى 170 مليار دولار أمريكي.

وقالت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها في منتدى FOCUS Africa : " تقف إفريقيا اليوم في مرحلة حاسمة بتاريخها. حيث أنه مع سوقها الضخم الذي يضم 1.4 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يتجاوز 3.1 تريليون دولار أمريكي، تُوفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية - التي تعتبر أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، بوابة لفرص اقتصادية غير مسبوقة. ومع ذلك، لا تزال التجارة البينية الأفريقية تمثل نسبة ضئيلة تبلغ 15% فقط من إجمالي التجارة الأفريقية. هذا الواقع يفرض علينا مضاعفة الجهود.

تُؤمن مصر بأن تنمية القطاع الخاص ضرورية لتحقيق نمو شامل ومستدام. وفي إطار خطة العمل الحكومية، نسعى إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، مع التركيز على بناء ثقة المستثمرين من خلال إطار تنظيمي واضح وإدارة مالية رشيدة، لضمان الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

ونتيجة لهذه الجهود، تُشكل الاستثمارات الخاصة الآن 63٪ من إجمالي الاستثمارات في مصر، مما يعكس بوضوح الدور المتزايد للقطاع الخاص في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية.

ونسعى، بحلول عام 2030، إلى جذب 60 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة قيمة صادراتنا السنوية إلى 145 مليار دولار أمريكي، واستغلال الموقع الاستراتيجي لمصر وقدراتها الصناعية المتطورة لتحويلها إلى مركزاً رائداً للتجارة والتصنيع في إفريقيا."

وفي كلمته الافتتاحية، قال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة بنك أفريكسيم : "العولمة، كما نعرفها، تواجه تحديات كبيرة اليوم. ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تُعد الأداة التي تمنح أفريقيا الفرصة للتركيز على مواردها الداخلية كمحرك للنمو والتنمية. إذا تمكنا من تحقيق سوق متكامل حقًا، يبلغ إجمالي ناتجه المحلي حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي، ويتمتع بتنوع بيئي وموارد طبيعية غنية، فيمكننا بناء عولمة داخلية خاصة بنا. مما سيمكننا من دمج المهجر الأفريقي والتفاعل مع بقية العالم بطريقة أكثر فعالية واستدامة."

وفي كلمته، أكد سعادة الدكتور محمدو لابارانج، عميد مجموعة السفراء الأفارقة ، قائلاً: "تؤمن مجموعة السفراء بقوة بأنه من الضروري جذب انتباه مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط - وخاصة في مصر - إلى الكنز الهائل من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تنفيذها بشكل ذكي ومستدام.

إفريقيا في حالة تحول مستمر. حيث تتوفر في كل منطقة من الأقاليم فرص هائلة في مجالات التجهيز الزراعي، والتصنيع، والبنية التحتية، والمستحضرات الصيدلانية، والطاقة، والتعدين، والسياحة. ومع ذلك، ستظل هذه الفرص غير مستغلة ما لم نعمل على تحفيز الشراكات الاستثمارية المناسبة التي لا تقوم على المساعدات أو التبرعات، بل على مبادئ التبادل والمنفعة المتبادلة، والنمو المشترك، والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى."

يبدو أن العولمة تواجه تراجعًا في زخمها. وفي هذا السياق، يتعين على كل دولة ومنطقة أن تعتمد على إمكانياتها الداخلية لمواجهة هذه التحديات الجديدة ."

وقالت السيدة كانايو أواني ، نائب الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الأفريقية وتنمية الصادرات في أفريكسيم بنك: "فجوة البنية التحتية في إفريقيا ليست مجرد إحصائية - إنها كبح لنمونا وعنق الزجاجة أمام قدرتنا التنافسية العالمية.

وقالت السيدة كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الأفريقية وتنمية الصادرات في أفريكسيم بنك : "فجوة البنية التحتية في إفريقيا ليست مجرد أرقام في تقارير - إنها عائق رئيسي أمام نمونا وعامل يحد من قدرتنا التنافسية على المستوى العالمي.

"إن مبادرة FOCUS Africa تعكس رؤيتنا المشتركة لاستغلال الإمكانيات الهائلة للقارة وتعزيز النمو المستدام من خلال شراكات استراتيجية وحلول مالية مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أفريقيا."

وأضافت: "في قلب تحول أفريقيا، يبرز دور نماذج الهندسة والمشتريات والبناء في تلبية طموحات القارة في مجال البنية التحتية والتجارة. من خلال تعبئة رأس المال الأفريقي، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، نثبت أن الشركات الأفريقية قادرة على تقديم بنية تحتية تلبي المعايير العالمية - ليس فقط نظريًا، ولكن عمليًا أيضًا."

علينا أن ننتقل من نجاحات محدودة ومتفرقة إلى جهود منسقة لتحقيق النمو على نطاق واسع. فمع النماذج المناسبة، والتمويل المناسب، والرؤية الثاقبة، والشركاء المناسبين، يمكن لقطاع الهندسة والمشتريات والبناء في أفريقيا أن يصبح حجر الزاوية في أجندتنا للتكامل والتجارة.Top of Form

يعتزم أفريكسيم بنك - بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، من خلال مبادرته لتعزيز عقود الهندسة والمشتريات والبناء داخل أفريقيا ، تحويل النموذج - من النمو المدفوع خارجيًا إلى التنمية التي تقودها أفريقيا.

من خلال سد الفجوات الاستثمارية وتعزيز شراكات تجارية أقوى، يمثل منتدى FOCUS Africa 2025 في القاهرة لحظة محورية في رحلة إفريقيا نحو الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والقدرة التنافسية العالمية.

سيعمل منتدى FOCUS Africa التي تم تنظيمه لتتماشى مع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، على تحفيز التجارة والاستثمارات البينية الأفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي.

من خلال تسهيل الشراكات بين الشركات (B2B) وبين الشركات والحكومات (B2G)، وتعزيز مبادرات التوفيق، وتوفير الوصول إلى الأدوات المالية المبتكرة المصممة خصيصًا لأفريقيا، يهدف المنتدى إلى تعزيز الدور الحيوي للقطاع الخاص في قيادة التحول الاقتصادي للقارة، ودعم مسيرة النمو والتنمية المستدامة.

توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.

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نبذة عن أفريكسيم بنك:

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم إفريقيا مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ، نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS) الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي (AU) كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية ديسمبر 2024 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA)من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش. تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصة في إدارة التأمين، ( تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.

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