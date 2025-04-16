أفريكسيم بنك ينظم منتدى FOCUS Africa الأول للتجارة والاستثمار لتعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا
ينظم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر ومجموعة السفراء الأفارقة في القاهرة، منتدى FOCUS Africa للتجارة والاستثمار الافتتاحي في الفترة من 15 إلى 16 أبريل 2025 في فندق دوست ثاني، القاهرة، مصر.
سيتناول FOCUS Africa تحديات الاستثمار الرئيسية وإطلاق الفرص ذات التأثير الكبير عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الأعمال الزراعية والتكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة والتصنيع والتعدين والسياحة والاقتصاد الأزرق.
سيشارك في المنتدى صناع السياسات الرئيسيين وقادة الأعمال والمستثمرين لاستكشاف استراتيجيات زيادة الاستثمار الأفريقي المباشر والاستثمار الأجنبي المباشر، مع عرض المشاريع القابلة للتمويل القادرة على جذب رؤوس الأموال الإقليمية والدولية.
وعلى الرغم من اجتذاب 3٪ إلى 4٪ فقط من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، فإن أفريقيا قادرة على سد الفجوة السنوية في تمويل البنية الأساسية التي تقدر بنحو 130 مليار دولار إلى 170 مليار دولار أمريكي.
وقالت معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها في منتدى FOCUS Africa : " تقف إفريقيا اليوم في مرحلة حاسمة بتاريخها. حيث أنه مع سوقها الضخم الذي يضم 1.4 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يتجاوز 3.1 تريليون دولار أمريكي، تُوفر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية - التي تعتبر أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، بوابة لفرص اقتصادية غير مسبوقة. ومع ذلك، لا تزال التجارة البينية الأفريقية تمثل نسبة ضئيلة تبلغ 15% فقط من إجمالي التجارة الأفريقية. هذا الواقع يفرض علينا مضاعفة الجهود.
تُؤمن مصر بأن تنمية القطاع الخاص ضرورية لتحقيق نمو شامل ومستدام. وفي إطار خطة العمل الحكومية، نسعى إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، مع التركيز على بناء ثقة المستثمرين من خلال إطار تنظيمي واضح وإدارة مالية رشيدة، لضمان الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
ونتيجة لهذه الجهود، تُشكل الاستثمارات الخاصة الآن 63٪ من إجمالي الاستثمارات في مصر، مما يعكس بوضوح الدور المتزايد للقطاع الخاص في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية.
ونسعى، بحلول عام 2030، إلى جذب 60 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة قيمة صادراتنا السنوية إلى 145 مليار دولار أمريكي، واستغلال الموقع الاستراتيجي لمصر وقدراتها الصناعية المتطورة لتحويلها إلى مركزاً رائداً للتجارة والتصنيع في إفريقيا."
وفي كلمته الافتتاحية، قال البروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة بنك أفريكسيم : "العولمة، كما نعرفها، تواجه تحديات كبيرة اليوم. ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تُعد الأداة التي تمنح أفريقيا الفرصة للتركيز على مواردها الداخلية كمحرك للنمو والتنمية. إذا تمكنا من تحقيق سوق متكامل حقًا، يبلغ إجمالي ناتجه المحلي حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي، ويتمتع بتنوع بيئي وموارد طبيعية غنية، فيمكننا بناء عولمة داخلية خاصة بنا. مما سيمكننا من دمج المهجر الأفريقي والتفاعل مع بقية العالم بطريقة أكثر فعالية واستدامة."
وفي كلمته، أكد سعادة الدكتور محمدو لابارانج، عميد مجموعة السفراء الأفارقة ، قائلاً: "تؤمن مجموعة السفراء بقوة بأنه من الضروري جذب انتباه مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط - وخاصة في مصر - إلى الكنز الهائل من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من خلال تنفيذها بشكل ذكي ومستدام.
إفريقيا في حالة تحول مستمر. حيث تتوفر في كل منطقة من الأقاليم فرص هائلة في مجالات التجهيز الزراعي، والتصنيع، والبنية التحتية، والمستحضرات الصيدلانية، والطاقة، والتعدين، والسياحة. ومع ذلك، ستظل هذه الفرص غير مستغلة ما لم نعمل على تحفيز الشراكات الاستثمارية المناسبة التي لا تقوم على المساعدات أو التبرعات، بل على مبادئ التبادل والمنفعة المتبادلة، والنمو المشترك، والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى."
يبدو أن العولمة تواجه تراجعًا في زخمها. وفي هذا السياق، يتعين على كل دولة ومنطقة أن تعتمد على إمكانياتها الداخلية لمواجهة هذه التحديات الجديدة ."
وقالت السيدة كانايو أواني ، نائب الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الأفريقية وتنمية الصادرات في أفريكسيم بنك: "فجوة البنية التحتية في إفريقيا ليست مجرد إحصائية - إنها كبح لنمونا وعنق الزجاجة أمام قدرتنا التنافسية العالمية.
وقالت السيدة كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للتجارة البينية الأفريقية وتنمية الصادرات في أفريكسيم بنك : "فجوة البنية التحتية في إفريقيا ليست مجرد أرقام في تقارير - إنها عائق رئيسي أمام نمونا وعامل يحد من قدرتنا التنافسية على المستوى العالمي.
"إن مبادرة FOCUS Africa تعكس رؤيتنا المشتركة لاستغلال الإمكانيات الهائلة للقارة وتعزيز النمو المستدام من خلال شراكات استراتيجية وحلول مالية مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أفريقيا."
وأضافت: "في قلب تحول أفريقيا، يبرز دور نماذج الهندسة والمشتريات والبناء في تلبية طموحات القارة في مجال البنية التحتية والتجارة. من خلال تعبئة رأس المال الأفريقي، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، نثبت أن الشركات الأفريقية قادرة على تقديم بنية تحتية تلبي المعايير العالمية - ليس فقط نظريًا، ولكن عمليًا أيضًا."
علينا أن ننتقل من نجاحات محدودة ومتفرقة إلى جهود منسقة لتحقيق النمو على نطاق واسع. فمع النماذج المناسبة، والتمويل المناسب، والرؤية الثاقبة، والشركاء المناسبين، يمكن لقطاع الهندسة والمشتريات والبناء في أفريقيا أن يصبح حجر الزاوية في أجندتنا للتكامل والتجارة.Top of Form
يعتزم أفريكسيم بنك - بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، من خلال مبادرته لتعزيز عقود الهندسة والمشتريات والبناء داخل أفريقيا ، تحويل النموذج - من النمو المدفوع خارجيًا إلى التنمية التي تقودها أفريقيا.
من خلال سد الفجوات الاستثمارية وتعزيز شراكات تجارية أقوى، يمثل منتدى FOCUS Africa 2025 في القاهرة لحظة محورية في رحلة إفريقيا نحو الاكتفاء الذاتي الاقتصادي والقدرة التنافسية العالمية.
سيعمل منتدى FOCUS Africa التي تم تنظيمه لتتماشى مع اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، على تحفيز التجارة والاستثمارات البينية الأفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي.
من خلال تسهيل الشراكات بين الشركات (B2B) وبين الشركات والحكومات (B2G)، وتعزيز مبادرات التوفيق، وتوفير الوصول إلى الأدوات المالية المبتكرة المصممة خصيصًا لأفريقيا، يهدف المنتدى إلى تعزيز الدور الحيوي للقطاع الخاص في قيادة التحول الاقتصادي للقارة، ودعم مسيرة النمو والتنمية المستدامة.توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
الاتصال الإعلامي:
فنسنت موسومبا
مدير الاتصالات والفعاليات (العلاقات مع وسائل الإعلام)
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نبذة عن أفريكسيم بنك:
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية متعددة الأطراف لعموم إفريقيا مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا. أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ، نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS) الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي (AU) كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. في نهاية ديسمبر 2024 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA)من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش. تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصة في إدارة التأمين، ( تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.
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