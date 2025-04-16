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السيد عطاف يستقبل رئيس غرفة النواب الكولومبية

السيد عطاف يستقبل رئيس غرفة النواب الكولومبية

2025-04-16 03:19:29
(MENAFN- APO Group)


إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، رئيس غرفة النواب الكولومبية، السيد راوول سلامانكا توريس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وبهذه المُناسبة، استعرض الطرفان علاقات الصداقة والتعاون المُتميزة التي تجمع بين الجزائر وكولومبيا، وبحثا السُبل الكفيلة بإسهام برلماني البلدين في إضفاء المزيد من الزخم عليها. كما أشادا بتطابق مواقف البلدين الداعمة للقضايا العادلة في العالم وأكدّا على ضرورة مُواصلة التنسيق والتشاور بمختلف الأطر والمحافل الدولية، الحكومية منها والبرلمانية.

توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.

MENAFN16042025004934011406ID1109438755

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