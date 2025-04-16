السيد عطاف يستقبل رئيس غرفة النواب الكولومبية
إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، رئيس غرفة النواب الكولومبية، السيد راوول سلامانكا توريس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وبهذه المُناسبة، استعرض الطرفان علاقات الصداقة والتعاون المُتميزة التي تجمع بين الجزائر وكولومبيا، وبحثا السُبل الكفيلة بإسهام برلماني البلدين في إضفاء المزيد من الزخم عليها. كما أشادا بتطابق مواقف البلدين الداعمة للقضايا العادلة في العالم وأكدّا على ضرورة مُواصلة التنسيق والتشاور بمختلف الأطر والمحافل الدولية، الحكومية منها والبرلمانية.توزيع APO Group بالنيابة عن Ministry of Foreign Affairs, People's Democratic Republic of Algeria.
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