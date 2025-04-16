الإمارات: 94% من الشركات ترى أن الذكاء الاصطناعي سيُمكّن النمو على المدى الطويل

الإمارات: 94% من الشركات ترى أن الذكاء الاصطناعي سيُمكّن النمو على المدى الطويل
وظهر هذا التفاؤل خلال جولة“إس إيه بي ناو” للذكاء الاصطناعي التي نظمتها وأقامتها اليوم شركة“إس إيه بي” في دبي، حيث اجتمع أكثر من 1500 من الخبراء وقادة القطاع العام ومديري الشركات في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، للاطلاع على قدرات التطوير والتحديث التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، قال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة“إس إيه بي” في الإمارات، إن الذكاء الاصطناعي بات يُحقق قيمة ملموسة للأعمال، مشيرًا إلى أن سوق الإمارات“مستعدة تمامًا لاغتنام الفرص التي تتيحها قدراته”. وأضاف:“يُظهر استطلاعنا إدراك الشركات أن الذكاء الاصطناعي محركٌ رئيس للنمو، إلا أن تحقيق قيمته الكاملة يتطلب وضع الاستراتيجيات المناسبة واتباعها. لذلك صممنا جولة“إس إيه بي ناو” للذكاء الاصطناعي لتزويد الشركات والمؤسسات بالرؤى والأدوات اللازمة لتحقيق الاستفادة المنشودة من قدرات الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجاتها الخاصة، إضافة إلى مساعدتها على المضي في هذه المسيرة واجتيازها بنجاح”.
وأعرب 97% من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، ممن شملهم استطلاع“إس إيه بي”، عن ثقتهم في استخدام المعلومات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتوجيه قرارات الأعمال الحاسمة، ووصف 72% أنفسهم بأنهم“واثقون جدًا” من ذلك.
وتتطلع الشركات في الإمارات، مع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي، إلى تحقيق ما هو أبعد من إجراء التجارب، والتركيز على التطبيقات الواقعية التي تأتي بتأثير ملموس. واطلع الحضور في الفعالية على أحدث التطورات التي حققتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي للأعمال، كالذكاء الاصطناعي الوكيل، الذي يُمكّن من اتخاذ القرارات باستقلالية وتنفيذ المهام المعقدة.
واستعرضت“إس إيه بي” أيضًا خلال جولة“إس إيه بي ناو” للذكاء الاصطناعي تعاونها مع“داتابريكس” Databricks من خلال الحل“بزنس داتا كلاود” من“إس إيه بي”، مُسلّطة الضوء على كيفية تمكين المؤسسات من التخلص من صوامع البيانات واستخلاص معلومات أعمق وأدق من البيانات المهيكلة وغير المهيكلة. وتناول الحدث وجود حاجة متزايدة لدى الشركات إلى تحسين استراتيجياتها المتعلقة بالبيانات للاستفادة الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي، لا سيما وأن الاستطلاع أظهر أن 58% من الشركات في الإمارات تخطط للاستثمار في برامج دمج البيانات وتحسين الجودة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
وكان موضوع التركيز على البيانات محل اهتمام خاص للشركات التي تسعى إلى استخدام حلول الذكاء الاصطناعي التخصصية، حيث أظهرت دراسة“إس إيه بي” أن 76% من الشركات في دولة الإمارات تستخدم حلولًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا لقطاعات عملها.
نجاحات العملاء
وشهدت جولة“إس إيه بي ناو” للذكاء الاصطناعي أيضًا عددًا من مراسم التوقيع والإعلان عن إطلاق حلول جديدة، بينها تطبيق حلول مبتكرة في شركتي“الفطيم الخاصة” و”الغرير للحديد والاستيل”، توضح كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي إحداث تطورات واسعة في عمليات الأعمال.
من ناحيته، قال بي إس شتي، المدير العام لشركة الغرير للحديد والاستيل، إن توظيف شركته الحل“رايز ويذ إس إيه بي” بإصدار السحابة الخاصة RISE with SAP Private Cloud ومنصة“بزنس تكنولوجي” من“إس إيه بي” SAP BTP المُصممة خصيصًا لاحتياجات الشركة، مكنها من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لأتمتة أكثر من 400 عملية حسابية، ما قلّص وقت المُشغّل من 20 دقيقة إلى ثلاث دقائق فقط، كما أن واجهات المستخدم الفعالة أدّت إلى تبسيط وظائف التخطيط والتصنيع في ورشة العمل.
وأضاف:“استطعنا، بفضل التعاون مع“إس إيه بي”، صياغة نهج جديد في الاستدامة والكفاءة التشغيلية، وخلق تكامل شامل، يبدأ من الجمارك وينتهي عند التصنيع، لتمكين فرق العمل لدينا من الرؤية الآنية للعمليات على امتدادها، وإعداد تقارير دقيقة حول المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، وتحقيق توافق سلس مع الإطار الوطني للاستدامة البيئية في دولة الإمارات. ونحن فخورون بما أنجزناه، ومتحمسون لمواصلة الإبداع مع الذكاء الاصطناعي للأعمال، والمضي في الابتكار القائم على البيانات”.
بدوره، أكد هيمانشو شريفاستافا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى مجموعة شركة الفطيم، التزام شركته بتبنّي التقنيات التي تمكّن الموظفين لدينا من العمل بصورة أكثر فاعلية وتوفّر تجربة مميزة لهم، مشيرًا إلى أن منصة“سكسيس فاكترز” من“إس إيه بي” SAP SuccessFactors وأداة المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي“جول” من“إس إيه بي” Joule،“تساعدنا على تحقيق ذلك”.
وقال:“تمكّنا من إضفاء الطابع الشخصي على تجربة الموظفين بشكل غير مسبوق، بصفتنا من أوائل المؤسسات التي تُطبّق هذه الإمكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة. وقد ساعدت الأداة“جول” المديرين على اتخاذ قرارات أسرع بشأن المواهب وتوجيه الموظفين خلال مهام الموارد البشرية اليومية بدعم طبيعي وتفاعلي، ما مكننا من إحداث نقلة نوعية في تفاعل موظفينا مع إدارة الموارد البشرية، إذ أصبح تفاعلًا بديهيًا وذكيًا ومريحاً”.
هذا، وتدعم حلول“إس إيه بي” القائمة على الذكاء الاصطناعي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزًا عالميًا للابتكار في هذا المجال. ومن المقرر أن تشارك عملاقة التكنولوجيا أيضًا في فعالية“آلات تستطيع الرؤية 2025” ضمن فعاليات“أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي” الذي يقام في وقت لاحق من الشهر الجاري.
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