الإمارات: 94% من الشركات ترى أن الذكاء الاصطناعي سيُمكّن النمو على المدى الطويل

MENAFN - Asdaf News) قالت عملاقة التكنولوجيا العالمية“إس إيه بي” إن قادة الأعمال باتوا يعوّلون على قدرات الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة النمو على الأمد الطويل، وذلك في ضوء التسارع الحاصل في تبني الحلول والأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات. وكشفت دراسة حديثة أجرتها شركة“يوغوف”، بتكليف من“إس إيه بي”، لاستطلاع آراء كبار صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات، عن أن 94% من الشركات في الدولة ترى أن الذكاء الاصطناعي سيكون محركًا رئيسًا للتوسع في الأعمال، إذ يتوقع ما يقرب من نصف هذه الشركات (49%) تحقيق عوائد ملحوظة على استثماراتها في الذكاء الاصطناعي خلال العام أو العامين المقبلين.

وظهر هذا التفاؤل خلال جولة“إس إيه بي ناو” للذكاء الاصطناعي التي نظمتها وأقامتها اليوم شركة“إس إيه بي” في دبي، حيث اجتمع أكثر من 1500 من الخبراء وقادة القطاع العام ومديري الشركات في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، للاطلاع على قدرات التطوير والتحديث التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، قال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة“إس إيه بي” في الإمارات، إن الذكاء الاصطناعي بات يُحقق قيمة ملموسة للأعمال، مشيرًا إلى أن سوق الإمارات“مستعدة تمامًا لاغتنام الفرص التي تتيحها قدراته”. وأضاف:“يُظهر استطلاعنا إدراك الشركات أن الذكاء الاصطناعي محركٌ رئيس للنمو، إلا أن تحقيق قيمته الكاملة يتطلب وضع الاستراتيجيات المناسبة واتباعها. لذلك صممنا جولة“إس إيه بي ناو” للذكاء الاصطناعي لتزويد الشركات والمؤسسات بالرؤى والأدوات اللازمة لتحقيق الاستفادة المنشودة من قدرات الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجاتها الخاصة، إضافة إلى مساعدتها على المضي في هذه المسيرة واجتيازها بنجاح”.

وأعرب 97% من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في دولة الإمارات، ممن شملهم استطلاع“إس إيه بي”، عن ثقتهم في استخدام المعلومات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتوجيه قرارات الأعمال الحاسمة، ووصف 72% أنفسهم بأنهم“واثقون جدًا” من ذلك.

وتتطلع الشركات في الإمارات، مع تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي، إلى تحقيق ما هو أبعد من إجراء التجارب، والتركيز على التطبيقات الواقعية التي تأتي بتأثير ملموس. واطلع الحضور في الفعالية على أحدث التطورات التي حققتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي للأعمال، كالذكاء الاصطناعي الوكيل، الذي يُمكّن من اتخاذ القرارات باستقلالية وتنفيذ المهام المعقدة.

واستعرضت“إس إيه بي” أيضًا خلال جولة“إس إيه بي ناو” للذكاء الاصطناعي تعاونها مع“داتابريكس” Databricks من خلال الحل“بزنس داتا كلاود” من“إس إيه بي”، مُسلّطة الضوء على كيفية تمكين المؤسسات من التخلص من صوامع البيانات واستخلاص معلومات أعمق وأدق من البيانات المهيكلة وغير المهيكلة. وتناول الحدث وجود حاجة متزايدة لدى الشركات إلى تحسين استراتيجياتها المتعلقة بالبيانات للاستفادة الكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي، لا سيما وأن الاستطلاع أظهر أن 58% من الشركات في الإمارات تخطط للاستثمار في برامج دمج البيانات وتحسين الجودة خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

وكان موضوع التركيز على البيانات محل اهتمام خاص للشركات التي تسعى إلى استخدام حلول الذكاء الاصطناعي التخصصية، حيث أظهرت دراسة“إس إيه بي” أن 76% من الشركات في دولة الإمارات تستخدم حلولًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصًا لقطاعات عملها.

نجاحات العملاء

وشهدت جولة“إس إيه بي ناو” للذكاء الاصطناعي أيضًا عددًا من مراسم التوقيع والإعلان عن إطلاق حلول جديدة، بينها تطبيق حلول مبتكرة في شركتي“الفطيم الخاصة” و”الغرير للحديد والاستيل”، توضح كيف يُمكن للذكاء الاصطناعي إحداث تطورات واسعة في عمليات الأعمال.

من ناحيته، قال بي إس شتي، المدير العام لشركة الغرير للحديد والاستيل، إن توظيف شركته الحل“رايز ويذ إس إيه بي” بإصدار السحابة الخاصة RISE with SAP Private Cloud ومنصة“بزنس تكنولوجي” من“إس إيه بي” SAP BTP المُصممة خصيصًا لاحتياجات الشركة، مكنها من تسخير قوة الذكاء الاصطناعي لأتمتة أكثر من 400 عملية حسابية، ما قلّص وقت المُشغّل من 20 دقيقة إلى ثلاث دقائق فقط، كما أن واجهات المستخدم الفعالة أدّت إلى تبسيط وظائف التخطيط والتصنيع في ورشة العمل.

وأضاف:“استطعنا، بفضل التعاون مع“إس إيه بي”، صياغة نهج جديد في الاستدامة والكفاءة التشغيلية، وخلق تكامل شامل، يبدأ من الجمارك وينتهي عند التصنيع، لتمكين فرق العمل لدينا من الرؤية الآنية للعمليات على امتدادها، وإعداد تقارير دقيقة حول المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، وتحقيق توافق سلس مع الإطار الوطني للاستدامة البيئية في دولة الإمارات. ونحن فخورون بما أنجزناه، ومتحمسون لمواصلة الإبداع مع الذكاء الاصطناعي للأعمال، والمضي في الابتكار القائم على البيانات”.

بدوره، أكد هيمانشو شريفاستافا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى مجموعة شركة الفطيم، التزام شركته بتبنّي التقنيات التي تمكّن الموظفين لدينا من العمل بصورة أكثر فاعلية وتوفّر تجربة مميزة لهم، مشيرًا إلى أن منصة“سكسيس فاكترز” من“إس إيه بي” SAP SuccessFactors وأداة المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي“جول” من“إس إيه بي” Joule،“تساعدنا على تحقيق ذلك”.

وقال:“تمكّنا من إضفاء الطابع الشخصي على تجربة الموظفين بشكل غير مسبوق، بصفتنا من أوائل المؤسسات التي تُطبّق هذه الإمكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة. وقد ساعدت الأداة“جول” المديرين على اتخاذ قرارات أسرع بشأن المواهب وتوجيه الموظفين خلال مهام الموارد البشرية اليومية بدعم طبيعي وتفاعلي، ما مكننا من إحداث نقلة نوعية في تفاعل موظفينا مع إدارة الموارد البشرية، إذ أصبح تفاعلًا بديهيًا وذكيًا ومريحاً”.

هذا، وتدعم حلول“إس إيه بي” القائمة على الذكاء الاصطناعي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزًا عالميًا للابتكار في هذا المجال. ومن المقرر أن تشارك عملاقة التكنولوجيا أيضًا في فعالية“آلات تستطيع الرؤية 2025” ضمن فعاليات“أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي” الذي يقام في وقت لاحق من الشهر الجاري.