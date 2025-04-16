رئيس الوزراء: عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن فكلنا جنوده وحراسه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حيا رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، باسم الحكومة، المخابرات العامة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ويقول: عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن فكلنا جنوده وحراسه.



وقال حسان: "باسم الحكومة، وباسم كل مخلص ومخلصة لهذا الوطن العزيز، نتوجه بتحية اعتزاز وفخر وتقدير إلى نشامى دائرة المخابرات العامة، وأبطال أجهزتنا الأمنية، وقواتنا المسلحة الباسلة - الجيش العربي، على كل ما يقدمونه من جهود كبيرة ومخلصة لحفظ أمن الأردنيين والأردنيات وسلامة هذا الوطن".



وأضاف: "هؤلاء هم عيون الوطن التي لا تنام، وحراس المسيرة، يبعثون الطمأنينة في المجتمع، ويقفون بكل ثبات، لصون الدولة وحماية منجزاتها، بإحباط كل محاولة آثمة تستهدف أردننا الأغلى، ليبقى وطننا عزيزاً، آمناً، مطمئناً."



وأشار حسان إلى أن زيارته إلى واشنطن كانت بنّاءة ومثمرة بفضل جهود جلالة الملك على المستويات كافة، وقد عكست عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وتابع أنه خلال زيارته إلى واشنطن تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خصوصاً وأن هذه العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً في العقدين الأخيرين.