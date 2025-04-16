رئيس الوزراء: عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن فكلنا جنوده وحراسه

رئيس الوزراء: عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن فكلنا جنوده وحراسه
وقال حسان: "باسم الحكومة، وباسم كل مخلص ومخلصة لهذا الوطن العزيز، نتوجه بتحية اعتزاز وفخر وتقدير إلى نشامى دائرة المخابرات العامة، وأبطال أجهزتنا الأمنية، وقواتنا المسلحة الباسلة - الجيش العربي، على كل ما يقدمونه من جهود كبيرة ومخلصة لحفظ أمن الأردنيين والأردنيات وسلامة هذا الوطن".
وأضاف: "هؤلاء هم عيون الوطن التي لا تنام، وحراس المسيرة، يبعثون الطمأنينة في المجتمع، ويقفون بكل ثبات، لصون الدولة وحماية منجزاتها، بإحباط كل محاولة آثمة تستهدف أردننا الأغلى، ليبقى وطننا عزيزاً، آمناً، مطمئناً."
وأشار حسان إلى أن زيارته إلى واشنطن كانت بنّاءة ومثمرة بفضل جهود جلالة الملك على المستويات كافة، وقد عكست عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وتابع أنه خلال زيارته إلى واشنطن تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خصوصاً وأن هذه العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً في العقدين الأخيرين.
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