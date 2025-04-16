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رئيس الوزراء يكشف نتائج زيارته إلى واشنطن

رئيس الوزراء يكشف نتائج زيارته إلى واشنطن

2025-04-16 03:13:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ان زيارته إلى واشنطن كانت بنّاءة ومثمرة بفضل جهود جلالة الملك على المستويات كافة، وقد عكست عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وقال خلال ترؤسه جلسة الوزراء اليوم الاربعاء، إنه تم خلال زيارته إلى واشنطن التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خصوصاً وأن هذه العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً في العقدين الأخيرين.
وأضاف، أن اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية، التي امتدت لأكثر من عقدين، تعد من أنجح أوجه التعاون الاقتصادي للأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وقد ساهمت في توسيع التجارة بين البلدين، وهي ثمرة لجهود جلالة الملك في بداية عهده الميمون، ونسعى للتوسع في علاقتنا التجارية وبنواح مختلفة تخدم مصالح البلدين.
وبين أن هنالك حرص أمريكي واضح على دعم الأردن وتقدير دوره، وسنواصل العمل المشترك للمضي قدماً بهذه الشراكة، سنواصل إجراء المزيد من الحوارات والمباحثات مع الجانب الأمريكي، لتعزيز المصالح المشتركة وتوسيع مجالات التعاون.
وأشار إلى انه ناقش أبرز التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها ضرورة وقف الحرب على غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية فوراً إلى القطاع، وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم.
وتابع، "أكدنا خلال الزيارة أهمية البناء على لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، لتعزيز التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وفي المنطقة".

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