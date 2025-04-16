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اسعار الذهب تسجل سعراً قياساً جديداً في الاردن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي مجددا مساء اليوم الاربعاء، لتسجل سعرا قياسا جديدا، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وارتفع سعر بيع الذهب من عيار 21 بمقدار 60 قرشا للغرام لتبلغ 67.9 دينارا لجهة البيع من قبل المحلات مقابل 65.9 دينارا لجهة الشراء.
فيما بلغت أسعار بيع غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 على التوالي 77.5 دينارًا، و56.4 دينارًا، و45.9 دينارًا على التوالي.
وارتفع سعر بيع الذهب من عيار 21 بمقدار 60 قرشا للغرام لتبلغ 67.9 دينارا لجهة البيع من قبل المحلات مقابل 65.9 دينارا لجهة الشراء.
فيما بلغت أسعار بيع غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 على التوالي 77.5 دينارًا، و56.4 دينارًا، و45.9 دينارًا على التوالي.
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