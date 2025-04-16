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اسعار الذهب تسجل سعراً قياساً جديداً في الاردن

اسعار الذهب تسجل سعراً قياساً جديداً في الاردن

2025-04-16 03:13:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي مجددا مساء اليوم الاربعاء، لتسجل سعرا قياسا جديدا، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وارتفع سعر بيع الذهب من عيار 21 بمقدار 60 قرشا للغرام لتبلغ 67.9 دينارا لجهة البيع من قبل المحلات مقابل 65.9 دينارا لجهة الشراء.
فيما بلغت أسعار بيع غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 على التوالي 77.5 دينارًا، و56.4 دينارًا، و45.9 دينارًا على التوالي.

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