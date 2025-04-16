بيان صادر عن جمعية مركز الامام الالباني للدراسات والأبحاث

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اصدر مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث البيان التالي :

بسمِ اللهِ الرّحمن الرّحيم بيان الحَمدُ للهِ رَبّ العالمين، والصّلاةُ والسّلامُ على نَبيِّنا مُحمّدٍ، وعلى آله وأصحابِه أجمعين، أمّا بعد: فإنّ مِن أعظَمِ نِعَمِ اللهِ علَى عِبادِه نِعمَةَ الأَمنِ الّتِي تَحُوطُ المُؤمِنَ فَيَعبُدُ رَبَّهُ وَيُؤَدِّي واجِباتِه الدِّينِيَّةِ والدُّنيَوِيَّةِ آمِنًا على نَفسِه مُطمَئِنًّا في أهلِ بَيتِه.

﴿فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف﴾، ﴿أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا﴾، وَعَظَّمَ نَبِيُّنَا الكريمُ -صَلَواتُ اللهِ وسَلامُه عليهِ- أمنَ الإنسانِ فقالَ:

((مَن أصبَحَ آمِنًا في سِربهِِ، مُعافًى فِي بَدَنِه، عِندَهُ قُوتُ يَومِهِ، فَكأنَّما حِيزَتْ لَهُ الدُّنيا)).

فإنّ ما شَهِدناه فِي بَلَدِنا الحبيبِ مِن تَداعِي بَعضِ المُنحَرِفينَ فِكرِيًّا الضّالِّينَ دِينِيًّا لِتَشكِيلِ خَلِيَّةٍ إرهابِيّةٍ تُدَبِّرُ لِلنَّيلِ مِن أَمنِ الوَطَنِ وتَسعَى لِاغتيالِ هَيبَةِ الدَّولَةِ والعبَثِ بِمُقدَّرَاتِها لَهُوَ مُنكَرٌ كَبيرٌ يُعارِضُ تَعالِيمَ الإِسلامِ وأحكامَه، وَيُناقِضُ العُقولَ السَّلِيمةَ والنُّفوسَ الحَكِيمةَ.

وَكذلِكَ كُلُّ أَمرٍ يَعبَثُ بِأَمنِ الدَّولَةِ وُيَعارِضَ استِقرارَها وَيُضعِفُ هَيبَتَها وسُلطانَها هو باطِلٌ مِن القَولِ وَزُورٌ مِنَ الفِعل، وَلا يَجُوزُ التَّماشِي مَعَه، مَهما كانِتِ المُسَمَّياتُ أو المُسوّغاتُ الكاذبِةُ، فإنَّ ضَياعَ الأمنِ مَعناهُ هَلاكُ النُّفوسِ وضَياعُ الأَعراضِ وتَلَفُ الأَموالِ. وَإنَّ هذِهِ الأفعالَ لَا تَنصُرُ الحَقَّ وَلا تُزهِقُ الباطِلَ.

وَالوَاجِبُ علَى أَهلِ الإيمانِ وأَصحابِ العُقُولِ وَالحِكمَةِ أن يَتَجَنَّبُوا هذه الأفعالَ ويَحذَرُوها ويُحَذِّرُوا مِنها ومِن أصحابِها، وَألّا يَكُونُوا خَنْجَرًا فِي أَيدِي الجِهاتِ المَشبُوهَةِ تَطعَنُ بِها فِي خاصِرَةِ أُمَّتِهِم وهُم لا يَشعُرُون، وعِندَها يَنعَمُ الجَميعُ بِنِعمَةِ الأمانِ وتَطمَئِنُّ النُّفوسُ بِأداءِ شعائِرِ الإِيمان.

إنَّنا إذْ نَحمَدُ اللهُ علَى تَوفِيقِه لِرجالِ الأَمنِ لِإحباطِ مُخَطَّطِ هؤلاءِ المُنحَرِفِين، ونَشكُرُ لِرجالِ الأَمنِ وَحُرَّاسِ الوَطَنِ هذا الحِرصَ الشَّديدَ والمُتابَعَةَ الحَثِيثَةَ، وَنُنكِرُ علَى هؤلاءِ الضَّالِّينَ وَنَبرَؤُ مِن سَبِيلِهم، فإنَّنا نَهِيبُ بِإخوانِنا وأبنائِنا أن يَرْعَوا نِعمَةَ الأَمنِ الّتِي نَحنُ فِيها، لا سِيَّمَا فِي هذِه الفترَةِ العَصيبةِ مِن عُمرِ أُمَّتِنا الإِسلامِيَّة، ومَا يَحِلُّ بِإخوانِنا المُستَضعَفِينَ فِي غَزَّةَ وَفِلَسطِينَ، وأَن يَلزَمَ الجَمِيعُ سَبِيلَ الحِكمَةِ في الإِصلاحِ، وأن يُوقِنَ الجَمِيعُ أَنَّ حِفظَ الأَمنِ وَوَحدَةَ الصَّفِّ وَتَرَابُطَ المُجتَمَعِ وَاتِّحادَ الكَلِمَةِ وَالتِفافَ الشُّعوبِ حَولَ قِياداتِها هُوَ سَبِيلُ قُوَّةِ الأَوطانِ، وَهَيبَةِ الدُّوَلِ، لِتَتَمَكَّنَ مِن نُصرَةِ المَظلُومِ وتَأيِيدِ الحَقِّ وَإِحلالِ الأَمنِ فِي فِلَسطينَ الحَبيبةِ؛ فَإِنَّ فَاقِدَ الشَّيءِ لا يُعطِيهِ.

سَائِلِينَ اللهَ تعالَى أن يَحفظَ بِلادَنا، ووُلاة أمرِنا، ورِجالَ أمنِنا، وأَن يُدِيمَ علَينا نِعمَةَ الأَمنِ والإِيمانِ، واللهُ المُوَفِّقُ والهادِي، وآخِرُ دَعوَانا أنِ الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمينَ. مركز الإمام الألبانيّ للدّراسات والأبحاث الأربعاء ١٧ / شوال / ١٤٤٦هـ الموافق: ١٦ / ٤ / ٢٠٢٥ مـ