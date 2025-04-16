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المومني: الأردن لن يسمح لأي خطاب سياسي بالنيل من أمنه

المومني: الأردن لن يسمح لأي خطاب سياسي بالنيل من أمنه

2025-04-16 03:13:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، أن المملكة لن تسمح لأي خطاب أو موقف سياسي بأن يكون ذريعة للنيل من الأردن وشعبه.
وأضاف المومني في حديثه لسكاي نيوز عربية الأربعاء: "سنكون بالمرصاد لكل محاولات الخروج على الأمن والإضرار بالاستقرار بفضل حرفية الأجهزة الأمنية"، لافتا إلى أن "هناك غضب أردني عارم نتيجة تجرؤ مواطنين أردنيين على أمنهم الوطني".
وبشأن سير المحكمة، قال المومني: "سنعتمد المسار القضائي بشأن مخططات التخريب".

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